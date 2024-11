3 k-dramas que nos lembram a importância de amar e valorizar a família: todos vão te emocionar

Seja ligada por laços de sangue, encontrada em amigos ou formada por um parceiro amoroso, a família é a coisa mais importante para a maioria das pessoas ao redor do mundo.

No entanto, a realidade é que muitas vezes não damos valor a isso, por isso é importante fazer esforços para demonstrar o amor que sentimos pelos nossos familiares e o valor que lhes damos.

Como vimos nas histórias dos protagonistas de diversas séries coreanas que nos lembram da importância de amar e valorizar nossa família, seja ela de sangue ou não.

K-dramas sobre família amorosa, ideais para assistir no fim de semana

Desde enredos sobre estranhos que se tornam família ao dar conforto uns aos outros até histórias em que clãs se unem para enfrentar as adversidades, existem muitos k-dramas sobre amar a família.

A seguir, apresentamos três dessas produções coreanas que aprofundam as diferentes dinâmicas entre as famílias para você curtir com seus entes queridos neste final de semana.

Família por escolha (2024)

‘Family by Choice’ conta uma história comovente sobre os laços entre os humanos, especialmente como o carinho e a confiança estão no centro de todos os relacionamentos que formamos na vida.

A trama foca nos sentimentos que surgem entre dois homens e uma mulher que, embora não unidos pelo sangue, cresceram como irmãos e no reencontro que eles têm anos depois.

Onde assistir: Viki.

Responda-me 1988 (2015)

Answer Me 1988 conta outra história comovente sobre os laços de amizade forjados na vida cotidiana após Sung Duk-sun, Kim Jung-hwan, Choi Taek, Sung Sun-woo e Ryu Dong-ryong.

Os cinco jovens, nascidos de famílias unidas, são amigos desde que nasceram. Depois de anos, Duk-sun relembra momentos do passado com o marido, que é um de seus quatro amigos.

Onde assistir: Viki/Netflix.

Pai, eu cuidarei de você (2016)

Se você está procurando um k-drama sobre uma família amorosa que inclua romance, comédia, segredos, vingança e muito mais, esta produção de cinquenta episódios irá mantê-lo completamente fisgado do início ao fim.

A trama acompanha quatro irmãos que decidiram se tornar independentes e seguir caminhos separados da família, mas acabam voltando um dia para morar na casa dos pais como quando eram jovens.

Onde assistir: Viki.