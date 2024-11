O filme romântico de época que é uma joia escondida na Netflix: vai cativá-lo completamente

A plataforma Netflix possui uma variedade de produções românticas em seu catálogo, mas se você gosta de contos de fadas e histórias de amor, ‘Cidades de Gelo’, é o filme ideal para colocar na sua lista de filmes para assistir neste final de semana.

Esta produção de origem russa que se inspira na época do Império deste país e que combina uma história de amor com incríveis cenas de ação sobre patins, foi lançada em 2020, tem direção de Michael Lockshin e roteiro de Roman Kantor.

“Uma reinvenção dos contos de fadas de inverno em um excelente filme de época que combina uma história de amor com incríveis cenas de ação sobre patins”, diz a sinopse da Netflix.

A história nos coloca na gelada cidade de São Petersburgo, no final do século XIX, em uma região atravessada por rios e canais congelados. Lá acompanharemos Matvey (Fedor Fedotov), de 18 anos, que trabalha como entregador em uma padaria local. Filho de um pobre acendedor de lampiões, seu único tesouro é um par de patins prateados que herdou de seu pai.

Ao ser demitido injustamente, o garoto se junta a uma gangue de batedores de carteira que trabalha nos canais liderada por Alex (Yuriy Borisov), um garoto de mentalidade revolucionária.

Amor como Romeu e Julieta

Enquanto isso, Alisa (Sonia Priss), filha de um alto funcionário, sente-se prisioneira na mansão do pai. Ela sonha em estudar ciências, o que vai contra a visão conservadora de seu pai sobre o papel da mulher na sociedade.

Uma noite, desesperada por uma experiência autêntica, Alissa foge e conhece Matvey, com quem inicia um romance e uma aventura, informou o portal Indie Hoy.

O filme romântico dura 2 horas e 7 minutos e é ideal para assistir a dois porque reinventa os contos de fadas de inverno com uma história de amor que mostra que tudo é possível.

‘Cidades de Gelo’ não é baseado em uma história verdadeira, mas é inspirado em ‘Romeu e Julieta’ e no romance ‘Hans Brinker or The Silver Skates: A Story of Life in Holland’, que foi publicado pela primeira vez em 1865.