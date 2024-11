O filme mais quente da Netflix dura 98 minutos e você tem que ver antes do final do ano

Falta cada vez menos até 2024 acabar e se você é fã de filmes, séries ou minisséries, significa que faltam poucos dias para ver algumas das produções que mais fizeram sucesso na plataforma.

ANÚNCIO

E um desses filmes que fizeram sucesso no ano é um filme brasileiro, que, embora tenha sido lançado em 2023, ainda continua sendo uma das produções picantes preferidas dos usuários do serviço de streaming.

O filme picante que você deveria ver antes do final do ano

Este é ‘O Lado Doce da Traição’, filme que tem sido bastante comentado não só pelas cenas picantes, mas também pelo nível de produção e pela trilha sonora. Por exemplo, uma das músicas que acompanha as cenas quentes é ‘Envolver’, música da artista Anitta.

El lado dulce de la traición Una película erótica que está dando de qué hablar esta semana (Netflix)

Este filme contém cenas bastante intensas, por isso é recomendável assisti-lo sem a companhia de crianças. Além disso, o filme continua na Netflix e aqui detalhamos tudo para você não perder.

Dentro do elenco destacam-se nomes como Giovanna Lancellotti, Leandro Lima, Camilla de Lucas, Bruno Montaleone, Louise D’Tuani e Micael Borges.

Porém, apesar do sucesso nas reproduções, não recebeu críticas muito positivas da crítica. Karina Adelgaard do Heaven of Horror observou que “o enredo é bastante tênue (...) Porém, a qualidade da produção e a escolha das locações são magníficas. Além disso, não tenta ser nada mais do que é.”

Enquanto Amanda Guarragi do Ready Steady Cut indicou que se trata de “um thriller medíocre, previsível e chato, sem química entre os dois protagonistas.”

De qualquer forma, se você quiser ver um dos filmes picantes mais comentados de 2024 antes do final do ano, ‘O Lado Doce da Traição’ é uma alternativa a considerar na Netflix.