Filha de David Beckham reaparece com a mãe Victoria e surpreende as redes com esse detalhe

Filha de David Beckham reaparece junto a sua mãe Victoria e surpreende as redes com este detalhe

Victoria Beckham comemorou um marco muito especial com seu marido David Beckham e sua filha Harper Beckham na última quinta-feira em sua loja na Dover Street. A família britânica compartilhou o décimo aniversário da loja do estilista com amigos e familiares, segundo a Hellomagazine.

Harper Beckham herdou a elegância e o estilo de seus pais

Embora o ex-cantor comemorasse um gol muito pessoal, Harper Beckham roubou os holofotes. O jovem adolescente está crescendo diante dos olhos do mundo inteiro e esta nova aparência confirma isso.

A adolescente de 13 anos estava com o pai e a mãe, David e Victoria Beckham, para apoiar o último evento de moda da mãe. Lá, Harper foi fotografada radiante, linda e tão alta quanto seus pais.

Vestindo um casaco preto plus size, Harper combinou seu look com calças pretas largas, aperfeiçoando seu look muito feminino e chique. Além disso, ela usava o cabelo loiro solto nas costas, como uma mistura perfeita entre David e Victoria.

“Harper é tão linda”

A fotografia foi compartilhada por David Beckham via Instagram e ele escreveu: “Comemoramos 10 anos da loja Victoria na Dover Street. Adoro o que eles criaram com o espaço @roseuniake @victoriabeckham.”

Por sua vez, Victoria estava elegante como sempre em um terno preto e um blazer desabotoado sobre um top de renda transparente da mesma cor com decote profundo. Ela complementou seu visual com calças largas combinando e seu cabelo em ondas sutis na altura dos ombros.

David Beckham apareceu com sua filha no evento, vestindo um casaco trespassado azul marinho com calças combinando e sapatos sociais pretos. A lenda do futebol mundial parecia muito feliz ao lado de sua filha, mostrando que os genes estão presentes na família Beckham.