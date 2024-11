“Para se vingar de Ben?” JLo estaria namorando esse homem lindo e eles até flertam em público

Embora Jennifer Lopez tenha garantido que prefere ficar solteira por um tempo após o divórcio de Ben Affleck, muitos afirmam que a famosa está namorando outra pessoa.

Segundo meios de comunicação como o Radar Online, a famosa está namorando alguém de sua própria equipe de trabalho e já foi vista flertando com ele em público.

“Para se vingar de Ben?” JLo estaria namorando esse homem lindo

O referido médium garantiu que nos últimos meses viram Jennifer López muito próxima do seu guarda-costas, que já roubou a atenção de todos recentemente.

O RadarOnline revelou que o cantor viajou com ele para o Reino Unido e eles estavam flertando e uma fonte disse: “Ela sabe que isso vai deixar Ben louco”.

Em diversas fotos e vídeos, JLo é vista pegando o braço de seu guarda-costas e sorrindo, então nas redes sociais afirmam que ela está fazendo isso para se vingar de Ben Affleck e ver “o que ela perdeu”.

“Lá vai ela de novo, outra aventura e é por isso que acontece o que acontece com ela”, “ah Jlo, nem se preocupe em deixar o Ben com ciúmes, isso não o incomoda”, “me parece que ela faz isso para deixar o Ben com ciúmes”, “Se eu pudesse, faria como ela também”, “mas com aquele bombom eu também daria risada”, “ele é mais bonito que o Ben”, “se ela gostar, tudo bem, mas se ela faz isso para dar ciúmes, isso é errado”, e “o garotão é muito lindo”, foram algumas das reações nas redes.

Porém, o Daily Mail garantiu que a famosa não está namorando com ele, mas que ele é apenas seu guarda-costas e não o único.

“Ele é uma nova adição à sua equipe de segurança, mas não é o único. Sempre que ela sai tem várias seguranças ao seu redor, mas é difícil vê-las”, disse uma informante à mídia, mas nas redes sociais continuam garantindo que ela está namorando com ele.