Meghan Markle quebrou a regra da moda real mais importante e gerou polêmica com Kate Middleton

Kate Middleton e Meghan Markle entraram em disputas antes do casamento com o príncipe Harry

A recém-casada Kate Middleton com o Príncipe William teve um acidente de roupa em uma viagem ao Canadá. Um minivestido amarelo voou ao vento, quase expondo-a diante de vários guardas reais.

Esse incômodo é suficiente para entender que uma princesa deve seguir protocolos de vestimenta e um dos principais é a altura dos vestidos ou saias, que devem ficar abaixo dos joelhos.

Mas no caso da Duquesa de Sussex, Meghan Markle, foi diferente. Além de deixar sua marca na monarquia britânica ao iniciar um romance com o príncipe Harry, a americana de 43 anos teria ido contra as crenças da rainha Elizabeth II na hora de mostrar as pernas em público.

Meghan quebrou as regras de Elizabeth II

Antes de deixar sua posição como membro trabalhador da Família Real após o luxuoso casamento do casal em maio de 2018, Meghan se deparou com tradições históricas e regras incomuns a serem seguidas como esposa do Príncipe Harry.

Os códigos de vestimenta e etiqueta ao representar a coroa são rígidos. De roupas de luto e chapéus a meias, esses são apenas alguns dos itens com os quais Meghan teve dificuldade no início.

No pouco tempo que Meghan esteve na Casa Real Britânica, ela quebrou as regras uma ou duas vezes, incluindo uma tradição que a falecida Rainha considerou muito importante. Meghan parou de usar meia-calça nude sob vestidos e saias e passou a usar as pernas nuas.

A rainha indignada

A especialista real Victoria Arbiter disse que na época a Rainha ficou frustrada com a falta de respeito ao protocolo depois de sentir que era importante que as mulheres usassem meias em público.

“Eu diria que essa é realmente a única regra rígida e rápida em termos do que a Rainha exige”, disse ele ao jornal Mirror.

A Princesa Kate é uma defensora rigorosa e seu deslumbrante guarda-roupa real é muito adequado para uma futura rainha. Ele até coloca isso em prática com sua filha, a princesa Charlotte.

A antipatia de Meghan por meia-calça remonta ao dia de seu casamento, depois de brigar com a cunhada, de 42 anos, por causa do assunto. No livro de Tom Bower, ‘Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors’, ele compartilhou detalhes do desentendimento.

A briga de roupas de Kate e Meghan

A antipatia de Meghan por meia-calça remonta ao dia de seu casamento, depois de brigar com a cunhada, de 42 anos, por causa do assunto. No livro de Tom Bower, Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, ele compartilhou detalhes do desentendimento.

Foi sugerido que a princesa Kate acreditava fortemente que as damas de honra deveriam usar meias, pois isso estava de acordo com as diretrizes reais. Embora eles tenham entrado em conflito depois de não terem conseguido chegar a um acordo sobre o assunto, Tom escreveu: “Tendo acabado de dar à luz Louis, Kate estava cansada demais para lidar com um desentendimento sobre se as damas de honra deveriam usar meias”.