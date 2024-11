Knox e Vivienne reaparecem muito mudados e fãs se surpreendem com os filhos de Angelina Jolie

Angelina Jolie atraiu mais uma vez a atenção da mídia, mas desta vez não por seu novo filme, ‘María’, mas pela recente aparição de seus filhos gêmeos, Knox e Vivienne, fruto de seu relacionamento com Brad Pitt.

Há poucos dias, a atriz americana foi flagrada caminhando por um importante tapete vermelho na companhia de seu filho Knox, o que não passou despercebido a ninguém, já que costuma ser o de menor perfil da família.

Aos 16 anos, ela reapareceu em público com sua irmã gêmea, surpreendendo seus seguidores com sua aparência transformada.

Esta é a aparência atual de Knox e Vivienne, filhos de Angelina Jolie

No fim de semana passado, os filhos mais novos de Angelina Jolie e Brad Pitt foram vistos em Los Angeles, poucos dias depois de o adolescente comparecer ao Governor Awards com sua mãe. Knox e Vivienne aproveitaram uma tarde de compras em um conhecido supermercado do bairro de Los Feliz, vestindo roupas confortáveis e casuais que refletiam seu estilo pessoal.

Knox optou por short cinza e camiseta verde, complementando seu look com tênis Nike brancos, enquanto Vivienne usou jeans azul claro e um moletom cinza com estampa de estrela.

Ao chegarem ao estabelecimento, Knox e Vivienne levaram um carrinho para facilitar suas compras, demonstrando sua simplicidade e naturalidade apesar de virem de uma família famosa. É por isso que ficou clara a autonomia e a responsabilidade com que os jovens assumem as suas tarefas diárias.

A aparição de Knox e Vivienne em público, mostrando uma aparência renovada e uma ligação carinhosa entre eles, confirma a narrativa do bom relacionamento que a intérprete de Tomb Raider criou entre os filhos após a turbulenta separação de Pitt, a quem não viam em anos.