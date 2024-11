A dramática série coreana que está arrasando na Netflix e que está pegando todo mundo: é viciante

Toda semana surgem novos filmes, minisséries, séries e documentários que aumentam o catálogo de produções da Netflix, algumas das quais conseguem fazer sucesso e se firmar no top 10 da plataforma.

E é justamente isso que uma produção que acaba de chegar ao serviço de streaming está conseguindo e que já cativa a todos.

A série coreana que está varrendo a Netflix

Trata-se de ‘Quando o telefone toca’, série coreana de 12 episódios que está causando sensação na plataforma.

Cuando el teléfono suena (MBC / Netflix)

“O casamento tenso entre um político em ascensão e sua esposa muda começa a desmoronar quando um sequestro muda completamente suas vidas.”

É assim que a Netflix descreve esta série que mistura suspense, drama, ação e romance em sua trama, sendo um dos k-dramas mais originais dos últimos tempos.

Dentro do elenco, nomes como Yoo Yeon-seok, Chae Soo-bin, Huh Nam-joon, Jang Kyoo-ri, Jung Dong-hwan, Yoo Sung-joo, Choo Sang-mi, Ko Sang-ho, Kim Joon- se destacam.

A série, entretanto, obteve críticas positivas. Jonathon Wilson do Ready Steady Cut observou que “é uma série estranha mesmo para os padrões do K-Drama, e isso é óbvio desde o primeiro episódio. Um casamento de conveniência sem amor, mutismo seletivo e sequestro pessoal são ingredientes incomuns, e não é imediatamente aparente qual é o verdadeiro propósito do coquetel que eles formam. Mas gosto de pequenas histórias estranhas”.

Por sua vez, Neerja Choudhuri do Midgard Times afirmou que “a série é excelente em manter os espectadores em suspense, equilibrando a profundidade emocional com um enredo de ritmo acelerado”.

Dessa forma, se você quer assistir uma série totalmente diferente, que está cativando a todos e que é um k-drama inusitado, ‘Quando o Telefone Toca’ é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.