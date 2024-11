Cameron Díaz e Demi Moore são duas das atrizes mais famosas e icônicas de Hollywood, que continuam a triunfar na casa dos 50 e 60 anos.

ANÚNCIO

Recentemente as celebridades coincidiram em um importante evento da revista Elle e deslumbraram com seu visual e beleza.

Ambas usavam looks brilhantes e exalavam classe e elegância no Elle’s 2024 Women in Hollywood, mas uma foi criticada e a outra elogiada por seu rosto.

“Ela parece mais velha que Demi Moore”, Cameron Díaz reaparece e mostra suas rugas sem medo, mas é criticada

Cameron Díaz usava uma saia midi preta larga com uma blusa de lantejoulas de mangas compridas, meia-calça preta e salto agulha, e seu cabelo estava com ondas relaxadas e maquiagem chique com batom vermelho.

Por sua vez, Demi Moore brilhou com um vestido longo de gola alta com lantejoulas prateadas, salto alto, cabelos lisos e maquiagem espetacular e sutil, com batom rosa.

Cameron Díaz y Demi Moore Las famosas fueron comparadas por su apariencia y rostro (@demimoore /Instagram)

Apesar de ambas estarem lindas e exalarem glamour e classe, Cameron foi criticada por seu rosto e rugas, algo normal aos 52 anos, e ainda alegaram que ela parece mais velha que Demi que tem 62 anos.

“Cameron não é dez anos mais nova que Demi... O que aconteceu com ela?”, “sua aparência linda, mas suas rugas, ela envelheceu muito”, “como é que ela parece tão velha, veja como Demi parece fresca”, “nossa Cameron parece mal, a maternidade não combinava com ela”, “ela tinha uns 20 anos”, e “uma nova e outra velha”, foram algumas das reações nas redes.

ANÚNCIO

No entanto, outros saíram para defendê-la, garantindo que Cameron aceitou o passar dos anos e isso deve ser aplaudido.

E a famosa deixou claro que não gosta de Botox e se recusa a usá-lo, assim como qualquer procedimento para esconder as rugas. “”Se eu espero que as pessoas me vejam como uma garota de 25 anos, estou ferrado. Não vou continuar com a aparência de quando tinha 25 anos. Se eu fizesse isso, a única coisa que faria seria me machucar. “É minha responsabilidade como atriz, ser humano e mulher mostrar que não vou aceitar esse tratamento e que ninguém tem o direito de me pedir para ter a mesma aparência de quando tinha vinte e poucos anos”, disse há algum tempo.