Há algo errado? Jennifer Lawrence exibe sua ‘barriguinha’ em vestido impressionante, mas seu rosto chamou atenção

Na noite de 17 de novembro, foi realizado o 15º Governors Awards anual, homenageando as conquistas de uma vida no cinema e contribuições excepcionais para o estado das artes e ciências cinematográficas, e reuniu celebridades, incluindo Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Nicole Kidman e Jennifer Lawrence. .

Também estiveram presentes neste evento Demi Moore e Margaret Qualley, que têm obtido um sucesso estrondoso após a estreia do seu filme de ‘terror corporal’, ‘A Substância’, que se tornou um fenómeno online, provocando um forte debate nas redes sociais. redes.

Mas não foi só isso, e foi justamente a atriz de ‘Jogos Vorazes’ quem chamou a atenção, após exibir pela primeira vez a barriguinha de bebê em um evento, com um visual chocante pelo qual roubou os elogios.

Enquanto alguns até especulavam que a atriz poderia estar esperando uma menina, a cara supostamente triste de Jennifer Lawrence acabou gerando debate nas redes sociais.

Jennifer Lawrence exibe sua barriguinha de gravidez Getty Images (Getty Images)

Jennifer Lawrence exibe barriguinha da gravidez no Governors Awards

Foi no dia 20 de outubro que foi confirmada a segunda gravidez de Jennifer Lawrence, que saiu com um look casual de camiseta onde mal se percebia sua barriga, mas a emoção da chegada do irmão mais novo de ‘Cy causou grandes expectativas para para poder ver o primeiro traje com o qual oficializaria.

A famosa atriz de 34 anos decidiu exibir a gravidez como uma deusa no tapete vermelho do Governors Awards, posando com um elegante vestido marrom, que também está sendo um dos grandes favoritos do outono endossado pelas celebridades. Hollywood.

Esta peça, com estilo drapeado e detalhes dourados, foi assinada por Bottega Veneta, tornando-a uma das celebridades mais bem vestidas, complementando com detalhes sofisticados como brincos e um penteado preso que deixou a franja como protagonista principal e um delineador preto que acentuou seu look com lábios nude brilhantes.

Além de complementar com joias de ouro como os detalhes do vestido, Jennifer Lawrence acrescentou ao look uma clutch dourada, também da Bottega Veneta, dando um novo jeito de exibir a gravidez, assim como Rihanna e Rihanna fizeram no passado.

Detalhe no rosto de Jennifer Lawrence preocupa fãs

Apesar de fazer parte da lista das celebridades mais bem vestidas e ser recheada de elogios, os fãs notaram um detalhe em seu look que não passou despercebido e é que, logo, começaram a aparecer diversos comentários que falavam sobre seu estado de espírito.

Houve quem afirmasse que apesar do traje elegante que usou para mostrar oficialmente a gravidez, Jennifer Lawrence exibia um olhar triste, o que rapidamente causou preocupação.

“Ela é sempre deslumbrante, mas se sente tão triste neste vídeo, não sei dizer exatamente por quê, mas desejo a ela toda a felicidade deste mundo”, “Sou o único que a vê incrivelmente triste ultimamente?”