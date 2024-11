Por causa do caso de P. Diddy? A razão pela qual Jennifer Garner não quer mais ter contato com JLo

Jennifer Garner ficou no meio do polêmico relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck depois de tentar mediar para que eles evitassem o divórcio, situação impossível de evitar apesar do casamento que ambos formaram e da união de ambas as famílias.

Tanto os filhos da diva do Bronx quanto os do ator já foram mostrados juntos em diversas ocasiões, o que confirmou o bom relacionamento entre eles, apesar das diferenças conjugais dos pais, e foi por eles que Garner decidiu intervir, pois eram os mãe dos filhos de Affleck.

Porém, agora que os apelidados de Bennifer decidiram pôr fim à sua história de amor, fontes próximas à família revelaram que Garner não quer continuar mantendo um relacionamento com o cantor e nunca quis ter um.

A razão pela qual Jennifer Garner não quer estar perto de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Jennifer Garner tentaram ficar longe dos holofotes da mídia para evitar fofocas, porém, havia uma proximidade entre as duas que agora estaria chegando ao fim.

Conforme relatado por uma fonte do Daily Mail, a protagonista de Elektra só planeja se comunicar com Lopez quando se trata de seus filhos porque decidiu ficar do lado do ex-marido após se sentir usada por Jlo no meio do rompimento.

“Jenn não quer mais se comunicar com JLo a menos que seja apenas para falar sobre os filhos, seus amigos acham que ela não deveria ter se envolvido tanto em ajudar Jennifer Lopez a tentar consertar seu casamento com Ben. Jennifer Garner tem pensado muito, principalmente porque em diversas ocasiões durante seu relacionamento com Ben ela se sentiu intimidada pela presença e sombra de Jennifer Lopez, Garner é uma mulher muito boa e ela pensou muito em ajudar, ela tentou, mas isso não aconteceu trabalho e sua lealdade são devidas a Ben, que é o pai de seus filhos, e a seus próprios filhos, então Jlo fica de fora de cena.” “, mencionou a fonte.

Garner está atualmente filmando a nova temporada de seu programa, ‘The Last Thing He Told Me’, no qual atua como produtora executiva e repetirá seu papel como Hannah Hall na série baseada no romance de Laura Dave.

Por sua vez, Lopez revelou como sua separação a afetou durante uma entrevista à Interview Magazine, na qual mencionou que pensava que seria seu último relacionamento, mas agora está grata pelo que aconteceu porque o casamento quase acabou com ela.

“Ele quase fez isso. Mas agora, do outro lado, estou pensando: ‘Droga, isso é exatamente o que eu precisava. Obrigado, Deus. Lamento que tenha demorado tanto. Lamento que você tenha feito isso comigo tantas vezes. Eu deveria ter aprendido isso duas ou três vezes atrás. Eu entendo. Você teve que me bater com muita força na cabeça com a porra de um martelo. Você derrubou a casa sobre mim. Não faça isso de novo”, disse ela.