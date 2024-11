Netflix reforça seu catálogo de animes para 2025 com grandes retornos e novas estreias

Com 2024 marcado por uma onda de títulos graças à aliança entre Sony, Aniplex e Crunchyroll, a Netflix já prepara o terreno para um 2025 carregado de mais animes do catálogo da Aniplex. Segundo o Portal Netflix, a plataforma já possui em sua lista diversos títulos icônicos que retornarão ao seu catálogo, junto com algumas estreias aguardadas.

ANÚNCIO

O Retorno dos Clássicos

Entre os grandes retornos ao catálogo da Netflix destaca-se Fullmetal Alchemist: Brotherhood, que foi retirado da plataforma em dezembro de 2021. Mas esse retorno não será simplesmente “mais do mesmo”. A série deverá chegar com a dublagem realizada pela Funimation em 2021, algo importante considerando que desde sua entrada inicial em 2018, a Netflix nunca ofereceu dublagem para este título, apesar de existir uma versão dublada na Venezuela.

Outros clássicos que retornaram incluem Gurren Lagann (aposentado em agosto de 2022) e Cells At Work! (aposentado em dezembro de 2022). Esses títulos eram os favoritos dos fãs na época e com certeza chamarão novamente a atenção dos amantes de anime.

Novos lançamentos no horizonte

Junto com esses retornos, a Netflix também planeja adicionar uma seleção de novos lançamentos ao seu catálogo em 2025. Os títulos em destaque incluem:

Your Lie in April: Um comovente romance musical que promete tocar o coração dos telespectadores com sua história de amor e melhoria.

Mashle: Magic and Muscles: As duas temporadas desta comédia de fantasia vão misturar ação, humor e magia de uma forma única.

Cells At Work: Code Black: O filme baseado no popular anime que explora uma perspectiva mais sombria e madura sobre o funcionamento do corpo humano.

Rurouni Kenshin (Remake): As duas temporadas do tão aguardado remake desta obra clássica, ideal para fãs nostálgicos e para quem está descobrindo a série pela primeira vez.

Mais surpresas em dezembro de 2024

Embora 2025 prometa ser um ano espetacular para os fãs de anime, a Netflix já tem alguns presentes preparados para fechar 2024 com força. A plataforma adicionará um novo lote de anime no dia 15 de dezembro, com títulos vindos da Crunchyroll, incluindo:

Spy x Family (2ª temporada): Com 12 episódios, esta temporada se concentra em uma missão crucial de Yor para proteger um sobrevivente de uma família mafiosa durante um perigoso cruzeiro. A dinâmica familiar de Yor, Loid e Anya retorna com mais ação e humor.

Dr. Stone: Novo Mundo (Temporada 3): Nesta temporada de 22 episódios, o Reino da Ciência une forças com ex-membros do Império Tsukasa para construir um navio para levá-los em busca de respostas sobre a petrificação da humanidade. Ciência, aventura e mistério combinam-se nesta emocionante edição.

Tsurune: Esta obra acompanha Minato Narumiya, um jovem apaixonado pelo tiro com arco que, após um incidente, abandonou o esporte. A história explora seu retorno ao mundo do tiro com arco, quando ele se junta ao clube do ensino médio e pretende vencer o torneio municipal. Por enquanto, apenas foi confirmada a inclusão da primeira temporada, que é composta por 13 episódios.

Além disso, outros títulos importantes chegarão ao catálogo da Netflix no dia 1º de dezembro, incluindo novos episódios de Naruto Shippuden, junto com Shirobako, My Love Story!!, Inuyasha: The Final Act e Beyblade X.

O que o futuro nos reserva?

Embora ainda não haja datas específicas de lançamento para muitos dos títulos anunciados para 2025, é evidente que a Netflix aposta fortemente nos animes como um dos pilares do seu catálogo. A adição de títulos icônicos, novos lançamentos e colaborações com a Crunchyroll reforçam sua posição como uma das principais plataformas para fãs de anime.