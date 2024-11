Mais bonita que ela? Conheça a mãe e a irmã da nova Miss Universo 2024. Todas parecem Barbies!

A modelo dinamarquesa de 21 anos, Victoria Kjaer, conseguiu ser coroada a “Mulher Mais Bonita do Mundo”, depois de conquistar o título de Miss Universo 2024 entre um total de 125 candidatas, incluindo a Miss Nigéria, Chidimma Adetshina, que foi em segundo lugar, e a Miss México, María Fernanda Beltrán, que ficou em terceiro.

A 73ª edição do Miss Universo foi realizada na Cidade do México, que passou a ser sede depois que El Salvador, no ano passado, se tornou o país anfitrião, que testemunhou a coroação da nicaraguense Sheynnis Palacios, que se tornou uma das favoritas do público ao longo de seu reinado. .

Foi Palacios quem, com um lindo vestido de princesa, colocou a nova coroa de ‘borboleta’ em Victoria Kjaer, a concorrente da Dinamarca, que conquistou o título de Miss Universo 2024, fazendo história ao se tornar a primeira do seu país a ser coroada e que , este ano, buscará contribuir para causas sociais como saúde mental, direitos humanos e animais.

Quem é Victoria Kjaer, a ganhadora do Miss Universo 2024? Imagem: Instagram

Quem é Victoria Kjaer, Miss Universo 2024?

Nascida em 13 de novembro de 2003, em Søborg, na Dinamarca, Victoria Kjaer, antes de iniciar a carreira como modelo, destacou-se como dançarina profissional, algo de que se gabava em suas redes sociais, ainda adolescente, posando na frente de um plantador, mostrando suas habilidades em fazer uma divisão.

Sua beleza nórdica lhe rendeu o apelido de ‘Barbie Humana’ com olhos azuis profundos e longos cabelos loiros que trouxeram de volta ao concurso parte da beleza clássica que Sheynnis Palacios quebrou com um bob um pouco mais longo que mal tocava o queixo e uma pele bronzeada sendo um ícone das latinas.

Desta vez, a Dinamarca conquistou o seu lugar no famoso concurso de beleza, tendo a sua primeira rainha, Victoria Kjaer, que é filha de um diplomata do seu país e também fala cinco línguas, incluindo dinamarquês, inglês, alemão, francês e espanhol, ele também estuda neurociências na Universidade de Copenhague, juntamente com uma licenciatura em administração de empresas e marketing.

Mãe da nova rainha da beleza, Victoria Kjaer Instagram (Instagram)

Conheça a mãe e a irmã de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024

Mas estes não são os únicos aspectos da vida de Victoria Kjaer que se conhecem e, aos poucos, vão sendo conhecidos mais detalhes sobre a nova Miss Universo, incluindo quem são a sua irmã e a sua mãe, as mulheres com quem demonstrou ter uma profunda ligação. conexão em sua vida.

A beleza está na família? Em uma selfie compartilhada pela própria rainha da beleza, ela pode ser vista com a mãe, posando em frente ao mar no que parece ser um calçadão, mas isso não é tudo, já que sua irmã mais nova, Caroline Kjaer, é quem se orgulha ao máximo sua profunda ligação com Victoria, a nova Miss Universo, e em sua conta no Instagram você pode ver o quanto ela está orgulhosa dela, com diversas fotos que permitem ao público observar sua proximidade através de momentos familiares e de infância.