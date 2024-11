Angelina Jolie reaparece com o filho menos conhecido pela primeira vez em 3 anos e surpreende as redes

Angelina Jolie e o seu filho Knox Jolie-Pitt tornaram-se o centro das atenções durante os tradicionais Governors Awards, em Los Angeles, uma cerimónia anual de entrega de prêmios apresentada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, sendo um dos emblemáticos prelúdios do tradicional Oscar.

Angelina Jolie junto a seu filho Knox (Steve Granitz/FilmMagic vía Getty Images)

A atriz estava acompanhada do filho de 16 anos, irmão gêmeo de Vivienne, fato que chamou a atenção da imprensa internacional e das redes sociais.

Por que o filho de Angelina Jolie roubou os holofotes na cerimônia?

O jovem é conhecido por seu perfil discreto e muito raramente aparece em eventos de mídia de alto nível. Nesse sentido, não era visto no tapete vermelho desde outubro de 2021, onde acompanhou a mãe e alguns de seus irmãos na estreia do filme ‘Os Eternos’, segundo noticiou a revista Hello!

Desta forma, durante 3 anos não foi visto em atividades deste tipo, pelo que a sua participação na cerimónia realizada no domingo nos Estados Unidos chamou a atenção de todos.

Angelina Jolie Os filhos da atriz têm sido seus melhores acompanhantes nos eventos mais importantes (Gareth Cattermole /Getty)

Knox usava um clássico terno preto e gravata, além de ter o cabelo raspado, parecendo mais alto em comparação com sua última presença na mídia.

A atriz de 48 anos, por sua vez, demonstrou mais uma vez sua classe e elegância ao usar um glamoroso vestido amarelo, ser uma das mais bem vestidas do evento e ficar perto do filho enquanto caminhavam de braços dados pela cerimônia. .

Vale ressaltar que Angelina Jolie é uma das favoritas deste ano para ser indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz por seu papel como a soprano María Callas no filme ‘María’, onde foi dirigido pelo cineasta chileno Pablo Larrain.