A chocante transformação de Jude Law que deixou as redes sem palavras: ele parece irreconhecível

Com uma carreira iniciada há mais de três décadas com uma série de papéis muito importantes, Jude Law decidiu recentemente buscar inspiração em um novo capítulo de sua vida, segundo a Hellomagazine.

ANÚNCIO

Jude Law surpreende com uma transformação incrível

Agora, o renomado ator britânico, de 51 anos, revela que se cansou de esperar que boas conquistas chegassem até ele e, em vez disso, decidiu assumir o controle de sua vida e traçar seu próprio caminho com um novo rumo, o que significa tomar em novos papéis de personagens em vez de confiar em sua boa aparência.

Para seu último papel, no thriller ‘A Ordem’, ele se livrou de seu carisma habitual para assumir o papel de um homem doente e exausto.

O ator estrela um novo thriller chamado ‘A Ordem’

Baseado em uma história real, o filme acompanha o agente do FBI Terry Husk, interpretado por Jude Law, enquanto persegue o malévolo neonazista Bob Mathews, interpretado por Nicholas Hoult, que deixou a polícia perplexa após uma série de assaltos a bancos em plena luz do dia. do dia em todo o noroeste do Pacífico na década de 1980.

Jude Law (Vertical/YouTube)

Como o Agente Husk é um amálgama de agentes do FBI da vida real, e não um único indivíduo, Jude teve que descobrir a melhor maneira de retratá-lo.

“Eu estava acrescentando algo ao DNA do cara e, fisicamente, estava esperando um clique”, disse ele.

Um bigode horrível: o novo visual de Jude Law

“Isso aconteceu porque fiquei doente e estava muito cansado e exausto. Nosso diretor, Justin Kurzel, viu algo em mim um dia, quando eu estava com frio, tossindo e emaciado. Ele disse: ‘Bem, este é ele. Esse é o cara!’”, Acrescentou.

ANÚNCIO

“Eu só queria que ele se sentisse quebrado. Eu queria que você se preocupasse com o fato de que eu realmente não conseguiria; que havia um sentimento de dúvida.”

Jude recusou-se a parar e decidiu acrescentar uma condição pouco atraente ao seu personagem: um nariz sagrado e um bigode terrível.

“Eu simplesmente me empolguei, porque estava trabalhando em casa nesse projeto e estava ficando cada vez mais peludo e desgrenhado”, conta o ator.

“Todos eles tinham um bigode grande e velho, então parecia óbvio que a barba tinha que ir e o bigode tinha que ficar. O desafio, claro, era que não poderia ser um bigode sugestivo.” “Aqueles caras tinham o cabelo bem aqui, um verdadeiro bigode de Ned Flanders”, brincou o ator.