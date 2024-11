Kanye West processado novamente por ex-funcionários: é acusado de estar envolvido em escândalos sexuais

O rapper e produtor Kanye West, também conhecido como Ye, está mais uma vez no centro de disputas legais devido a graves acusações levantadas em um recente processo contra ele.

A alegação detalha acusações de comentários antissemitas feitos por West, incluindo afirmações de que Kim Kardashian tinha “mestres judeus”.

Além disso, alega-se que West manteve um funcionário esperando enquanto tinha um encontro sexual barulhento em uma sala adjacente.

Incidente com Murphy

Murphy Aficionado, gerente de projetos que prestou serviços para West, afirma que não foi pago por um período de trabalho de cinco meses.

Além disso, alude ter sido alvo de “discursos racistas” e conspirações antissemitas do Ocidente. Aficionado foi removido em julho de 2023 depois que a Donda Academy, instituição educacional de West, encerrou suas operações.

Outros processos e acusações

Este ano, West teve de lidar com várias queixas legais, algumas das quais incluem alegações de má conduta sexual e rescisão sem justa causa. Lauren Pisciotta, que trabalhou como assistente no passado, expandiu seu processo para incluir alegações de abuso de substâncias e agressão sexual. De acordo com um ex-diretor de inteligência, ele recebeu ordem de conduzir uma investigação sobre os Kardashians.

Benjamin Deshon Provo, um ex-funcionário, entrou com uma ação judicial contra West em abril por demiti-lo por não querer cortar seus dreadlocks, que estão ligados à sua religião muçulmana. Estas acusações revelam uma tendência comportamental que levanta alarmes significativos relativamente ao ambiente de trabalho no círculo de West.

Desistência do advogado

Carney Shegerian, representante legal do Aficionado e de outros ex-funcionários do West, esteve envolvido em litígios semelhantes contra o artista de hip-hop. O pedido de desistência proposto pelo advogado de West em ação anterior aumenta a complicação do cenário judicial, remetendo aos comentários do cantor a respeito dos judeus.

As acusações feitas contra West revelam elementos alarmantes sobre o seu comportamento e perspectiva em relação aos seus trabalhadores.

À luz do número crescente de tais acusações, o futuro jurídico do renomado rapper parece cada vez mais instável, com consequências significativas para a sua carreira e prestígio.