A série sexy que está escondida na Netflix e que vai te cativar desde o primeiro minuto

A Netflix tem apostado num catálogo diversificado e internacional, agregando séries de diferentes partes do mundo, e no último trimestre do ano o cinema do Leste Europeu tornou-se popular. Entre as opções disponíveis está uma joia escondida: Segredos de Família.

Segredos de Família: uma série polonesa cheia de humor e sátira

Este drama polaco, impregnado de sátira, mistério e humor, oferece uma viagem emocional que dura apenas oito episódios, aproximadamente 45 minutos, e não tem nada a invejar das outras produções americanas multimilionárias da plataforma de streaming, como revela o Diariouno .

A série, dirigida por Lukasz Ostalski e roteirizada por Agnieszka Pilaszewska, conseguiu ganhar espaço no coração do público e chamou a atenção da crítica especializada.

É uma série que faz parte do gênero mistério e drama familiar

“O dia do casamento de um casal ameaça transformar-se num desastre à medida que começam a desvendar uma teia de segredos e mentiras que liga as suas duas famílias”, avança a sinopse oficial desta proposta cheia de humor e sátira.

A trama se desenrola no cenário de um casamento em Varsóvia. O casamento é ameaçado por uma cadeia de segredos e mentiras que entrelaçam duas famílias, que vêm à tona num dos momentos mais inoportunos.

Sobre o que é a série ‘Segredos de Família’?

No centro de todos os problemas está Kaśka, interpretada por Eliza Rycembel, uma estudante de medicina cujo caminho até o altar é cercado de reviravoltas e complicações. Junto com ela, Bartosz Gelner interpreta Jan, seu noivo, e Piotr Pacek interpreta Pawel, uma figura muito especial na vida do protagonista.

‘Segredos de Família’ investiga a complexidade das relações familiares, a tensão entre os laços que unem e separam as pessoas. A produção polaca pretende captar o público internacional e já está totalmente disponível na Netflix.