Se você é fã de filmes de ação, não pode deixar de assistir este que está bombando no Prime Video

A noite de domingo é uma ótima oportunidade para ficar debaixo das cobertas vendo aquele filme, não é mesmo? Por isso, aqui temos uma dica que promete prender seus olhos na TV do começo ao fim.

Trata-se do filme de espionagem de ação e suspense ‘Canary Black’, dirigido por Pierre Morel e escrito por Matthew Kennedy, que foi lançado no catálogo do Prime Video em outubro deste ano.

De acordo com a premissa, o longa-metragem gira em torno de uma agente de elite da CIA chamada Avery Graves, que é chantageada por terroristas para trair seu país, para salvar o marido que foi sequestrado.

Sem poder contar com sua equipe, Avery então recorre a seus contatos no submundo para ajudar a localizar os dados exigidos pelos sequestradores. Ela se vê em uma corrida mortal para entregar a informação que pode desencadear uma crise global.

Veja o trailer oficial:

O filme é estrelado pela atriz britânica Kate Beckinsale, famosa por integrar o elenco de sucessos como ‘Anjos da Noite’, ‘Click’, ‘Escrito Nas Estrelas’, ‘Jolt’, ‘Van Helsing - O Caçador de Monstros’, e muito mais.

Além dela, outros nomes também presentes na produção são: Ray Stevenson, Rupert Friend, Romina Tonkovic, Saffron Burrows, Bem Miles, Jaz Hutchins, Arben Bajraktaraj, Ana Cilas, Goran Kostic, Michael Brandon, Emma Gojkovic, Ramona Von Pusch, entre outros.

‘Canary Black’ possui 1 hora e 44 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, há alguns dias, está na lista dos filmes mais assistidos do Prime Video. Portanto, se você é assinante da plataforma, pegue já o controle e aperte o play!