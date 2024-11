Tudo o que você precisa saber sobre a nova comédia romântica com Lucy Hale de aquecer o coração

Passar o sábado à noite em casa pode ser um programa tedioso para diversas pessoas, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar completamente ao encontrar o filme perfeito para assistir nas plataformas de streaming.

ANÚNCIO

Por isso, se você está debaixo das cobertas procurando uma boa produção para ver, aqui temos uma dica que vai aquecer seu coração. Trata-se da comédia romântica estadunidense ‘Which Brings Me to You’ adicionada recentemente ao catálogo do Prime Vídeo.

Dirigido por Peter Hutchings, o filme é uma adaptação de Keith Bunin do romance de mesmo nome de Steve Almond e Julianna Baggott.

De acordo com a premissa, a história gira em torno de uma jornalista freelancer chamada Jane e do fotógrafo Will. Os dois são imediatamente atraídos um para o outro em um casamento de amigos em comum e, após um encontro desastroso, passam as próximas 24 horas contando histórias e se conhecendo melhor.

Assista ao trailer:

O longa-metragem é estrelado pela atriz Lucy Hale, mais conhecida por sua atuação na série ‘Pretty Little Liars’, no papel de Aria Montgomery, e o ator e músico Nat Wolff, que ganhou reconhecimento por compor para ‘The Naked Brothers Band’, série da Nickelodeon que estrelou com seu irmão mais novo, Alex.

Além da dupla, outros nomes que também integram o elenco são: Genevieve Angelson, Alexander Hodge, Kate Winslet, Chase Liefeld, Britne Oldford, Ward Horton, John Gallagher Jr., Marceline Hugot, Bria Condon, Michael Mulheren, entre outros.

‘Which Brings Me to You’ possui 1 hora e 40 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, atualmente, está entre os filmes mais assistidos do Prime Video. Então, não perca tempo e aperte já o play!