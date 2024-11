Princesa Anne muda de visual pela primeira vez em 50 anos e deixa as redes de boca aberta

Quando algo funciona corretamente, é melhor não tocá-lo. Pelo menos essa parece ser a regra que rege o estilo que a Princesa Anne seguiu ao longo de várias décadas. Por 50 anos, seu cabelo cinza foi preso em um coque volumoso com grampos e talvez spray de cabelo. Elegante, mas sem grandes pretensões, segundo revelou o site Hellomagazine.

Princesa Anne renova seu penteado pela primeira vez em cinquenta anos

Porém, a irmã do rei Charles III decidiu surpreender dias atrás tentando algo novo. A princesa Anne mudou seu cabelo cinza natural para um novo castanho escuro. Esta é uma mudança sutil, mas um tanto radical para outras.

Princesa Anne (WPA Pool/Getty Images)

A princesa Anne era a imagem da elegância quando ela e sua família compareceram ao Royal British Legion Festival of Remembrance no Royal Albert Hall, em Londres, na noite de sábado.

A princesa real de 74 anos tinha uma figura muito elegante em um vestido preto esculpido, combinado com um paletó sob medida com lapelas de cetim. Para a ocasião, ela complementou o look com mocassins, meia-calça preta de couro envernizado e lenço estampado em preto e branco.

Este é o novo cabelo da princesa Anne

Além de uma aparência bastante modesta, o que mais chamou a atenção na noite foi que a princesa Anne mudou a cor tradicional do cabelo para um novo tom.

A Princesa Anne do Reino Unido assistiu ao Royal British Legion Festival of Remembrance no Royal Albert Hall de Londres (WPA Pool/Getty Images)

Preso em seu coque de balé característico, o cabelo castanho da mãe de dois filhos parecia muito mais escuro do que o normal. Em vez disso, Ana exibia um cabelo cor de chocolate profundo que destacava seu batom vermelho-berry.

A princesa Anne estreou seu novo estilo no Royal British Legion Festival of Remembrance, realizado neste sábado no Royal Albert Hall, em Londres.