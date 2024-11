O filme chocante que se tornou o sucesso surpresa da Netflix e está deixando todo mundo louco

Não são apenas os filmes, minisséries, séries e documentários lançados recentemente na Netflix que se tornam grandes fenômenos, mas às vezes surgem surpresas que ninguém esperava.

ANÚNCIO

Isso acontece justamente com um filme lançado em 1998 do qual praticamente ninguém lembrava, que hoje é um dos sucessos da plataforma.

O filme que poucos conhecem e que está na moda na Netflix

Trata-se de ‘Segredo de Sangue’, filme americano de 96 minutos que ficou esquecido até se tornar o hit surpresa do serviço de streaming.

Segredo de Sangue (TriStar / Columbia)

“Um casal recém-casado muda-se para a fazenda da família, onde a mãe obsessiva do marido é capaz de tudo para se livrar da nora.”

É assim que a plataforma descreve esta produção dirigida e coescrita por Jonathan Darby, que está no top 10 da Netflix.

Dentro do elenco destacam-se nomes como Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Jonathan Schaech, Nina Foch, Debi Mazar, Kaiulani Lee e Hal Holbrook.

No entanto, apesar do apoio recebido dos usuários do serviço de streaming, o filme obteve críticas em sua maioria negativas da crítica.

ANÚNCIO

James Berardinelli, do ReelViews, observou que o filme “tem três problemas muito simples: é incrivelmente idiota, é incrivelmente chato e é incrivelmente previsível”.

Por sua vez, Jonathan Rosenbaum do Chicago Reader afirmou que “o roteiro e a direção de Jonathan Darby não tornam a produção atraente ou previsível.”

Enquanto Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, expressou que “é o tipo de filme em que você entra, assiste os primeiros 10 minutos, sabe exatamente para onde está indo e espera fervorosamente estar errado”.

Dessa forma, se você quer ver um filme que faz sucesso surpresa na Netflix e que não dá tanta importância à voz da crítica, ‘Segredo de Sangue’ é uma alternativa para curtir na plataforma.