O cativante filme romântico de época que está saindo da Netflix: você deveria assistir agora

Séries e filmes de época estão entre os favoritos dos assinantes da plataforma Netflix porque possuem aquela mistura de drama, romance e erotismo que os torna um sucesso. Há uma produção que vale a pena ter na lista para ver, chama-se ‘Lancelot: o primeiro cavaleiro’, filme lançado originalmente em 1995.

O filme foi dirigido por Jerry Zucker, especialista em filmes românticos e que dirigiu o bem-sucedido ‘Ghost: do outro Lado da Vida’. Com ‘Lancelot: o primeiro cavaleiro’ nos coloca no reinado do Rei Arthur em Camelot. Quando ele concede um lugar em sua mesa redonda ao cavaleiro Lancelot, a lealdade é testada quando Lancelot se apaixona por Guinevere, esposa de Arthur. No meio deste drama, o malvado Malagant procura tomar o trono.

Coragem e traições testadas

Segundo a sinopse de Sensacine, Lancelot é um cavaleiro de grande bravura e coragem que procura sua amada em Camelot. Pela confiança que deposita no rei, ele se tornará membro da mesa redonda. Guinevere é a futura rainha de uma terra cheia de guerras onde a única proteção que possui é a espada do Rei Arthur.

A noiva do rei é sequestrada pelo malvado Sir Malagant, mas felizmente Lancelot está à espreita e consegue resgatar a senhora. Acontece algo que ninguém esperava, o cavaleiro e a próxima rainha da Inglaterra se apaixonam, mas será que Guinevere conseguirá abrir mão da coroa pelo verdadeiro amor de Lancelot ou se deixará levar pelo poder?

‘Lancelot: O Primeiro Cavaleiro’ não se destaca apenas por ser um emocionante filme de época, mas também um filme de aventura e muito romance.

Um de seus destaques é o elenco, liderado por Sean Connery como Rei Arthur, Richard Gere como Lancelot, Julia Ormond como Guinevere e Ben Cross como Malagant; entre muitos outros.