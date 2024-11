Nicole Kidman deixa as redes de boca aberta após mudar de imagem e voltar ao seu look mais icônico

Nicole Kidman reapareceu elegantemente no tapete vermelho com estilo e elegância deslumbrantes, recuperando seus cachos icônicos e usando um vestido branco deslumbrante enquanto falava sobre seu novo papel no filme ‘Spellbound’ e a difícil tarefa, segundo a Hellomagazine.

Os cachos icônicos de Nicole Kidman

“Foi assustador. Muito assustador”, ela admitiu ao E! Notícias sobre aceitar o papel no musical. Apesar de suas performances incríveis no Moulin Rouge e no The Prom, Nicole disse que cantar ainda a deixa muito nervosa.

Nicole Kidman deixa das redes de boca aberta após mudar de imagem e voltar ao seu look mais icônico (Variety/Variety via Getty Images)

“Sempre fico com medo quando canto”, ela compartilhou com um sorriso. “Mas fiquei muito feliz por fazer parte disso, principalmente porque foi dirigido por uma mulher, o que é fantástico.”

Enquanto caminhava no tapete vermelho, a estrela de Hollywood irradiava beleza e até confessou ao Access Hollywood que trabalhar ao lado das talentosas coestrelas Rachel Zegler e Javier Bardem tornou a experiência incrível.

A atriz de Hollywood exalava estilo e elegância

A atriz compareceu à última estreia da Netflix, ‘Spellbound’, na cidade de Nova York, no dia 11 de novembro. Para o evento, Nicole Kidman usou um vestido branco até o chão com capa transparente que trazia bordados em espiral e florais no peito, além das mangas longas.

Nicole Kidman causa alvoroço com seu novo look (James Devaney/GC Images)

Quanto ao visual, Kidman usava cabelo loiro morango com mechas mel e estilizou-o com seus icônicos cachos ondulados amarrados com uma parte central. Ela complementou sua roupa com um toque de sombra marrom na linha dos cílios inferiores e blush pêssego.

Seu cabelo era o que mais se destacava à noite. Seus lindos e volumosos cachos acrescentam um toque de charme boêmio totalmente natural, em perfeita harmonia com o estilo descontraído mas elegante do vestido que faz parte da coleção Alta Moda 2024 Sardegna da Dolce & Gabbana.