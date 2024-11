Katie Holmes nos ensina como usar jeans largos aos 45 anos e ficar estilosa no dia a dia

Katie Holmes é reconhecida por seu senso de moda impecável e por estar sempre na vanguarda das tendências de Hollywood. À medida que a transição do outono para o inverno se aproxima, muitos podem se sentir sobrecarregados ao escolher a roupa perfeita para parecerem elegantes e modernos.

No entanto, mostra que este processo não precisa ser complicado, pois transformou as ruas de Nova Iorque numa passarela de moda com looks modernos que todos podemos observar.

É assim que Katie Holmes usa calças largas aos 45 anos

Recentemente, Katie Holmes optou por usar jeans oversized combinados com uma camisa rosa, uma camiseta branca e sapatilhas vermelhas. Nos dias de sol, a atriz arrisca com roupas mais descoladas, demonstrando versatilidade no estilo e uma capacidade única de se adaptar a qualquer ocasião sem perder sua essência.

Da cabeça aos pés, o estilo de Katie Holmes exala conforto e praticidade. As bailarinas ganharam grande relevância como calçado icónico das celebridades mais bem vestidas. Inspirados na estética do balletcore, são peça-chave no guarda-roupa de muitas figuras de destaque, como Hailey Bieber e Sabrina Carpenter, destaca a Glamour.

Se você quer parecer tão elegante e sofisticado quanto Katie Holmes, o segredo é combinar bailarinas com jeans de perna larga. Além disso, leve em consideração certas considerações estilísticas para que esta peça de roupa não faça você parecer muito volumoso ou acima do peso.

O jeans deve caber confortavelmente na cintura, evitando a necessidade de cinto. Eles também devem fornecer espaço suficiente nas costas e nas coxas para permitir movimentos fáceis.

Recomenda-se que o jeans se afunile levemente do joelho até o tornozelo para um look sob medida e a bainha da calça deve encostar na parte superior das bailarinas para um comprimento limpo e lisonjeiro.