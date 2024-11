“Ela não tem corpo perfeito”, os ‘pneuzinhos’ de JLo ficam expostos com esse vestido e a internet não perdoa

Jennifer López não viveu o melhor ano da sua vida, pois a sua separação de Ben Affleck a deixou muito triste, pois esperava que este casamento durasse para sempre, mas isso não aconteceu.

ANÚNCIO

Porém, ela está focada em divulgar seu mais recente filme, Imparável, que também foi dirigido pelo ex, e tem mostrado seus melhores looks como sempre.

“Ela não tem corpo perfeito”, o vestido de cetim com que JLo exibiu seus pneuzinhos e rendeu duras críticas

Jennifer López deu aulas de elegância com seus looks nas diversas estreias e programas que participou de divulgação do filme.

Porém, recentemente ela surpreendeu ao usar um vestido longo de cetim no tom verde maçã, justo na cintura, com abertura na perna, mangas curtas e também decotado na região embaixo do braço.

E a famosa mostrou seus pneuzinhos na cintura com esse decote, o que surpreendeu muitos, pois afirmam que ela sempre aparece “perfeita” online e nunca deixa seu corpo real ser visto.

“Seus pneuzinhos ficaram visíveis”, “você vê que ela não tem um corpo perfeito, ela só se parece com todo mundo”, “sua verdadeira figura foi revelada”, “todos nós temos pneuzinhos, mas aceitamos nós mesmos como somos, não como ela”, “como se ela já tivesse se deixado engordar”, “o divórcio a destruiu, é óbvio”, “isso é por causa do Ben”, “ela nunca mostra aqueles saquinhos magros”, e " é como se ela não estivesse mais se cuidando como antes”, foram algumas das reações nas redes.

ANÚNCIO

Porém, outras usuárias saíram em sua defesa e garantiram que muitas mulheres gostariam de se parecer com JLo aos 55 anos.

A famosa sempre se caracterizou por ter uma figura espetacular, e isso consegue graças ao intenso treino na academia, que muitas vezes compartilhou com seus fãs, mostrando o quão constante é e dando um grande exemplo.