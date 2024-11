O que fizeram as celebridades envolvidas nas festas de P. Diddy em meio ao desespero de cair na prisão

O caso de Sean ‘Diddy’ Combs continua a ser ouvido em todo o mundo depois de ter sido preso por múltiplos crimes que teriam sido cometidos no meio das suas festas populares com celebridades. A lista de celebridades que foram fotografadas vestidas de branco compartilhando com o rapper é longa, mas cada uma delas preferiu não falar sobre isso.

Os depoimentos das mais de 120 vítimas continuam a aumentar, complicando o caso do produtor musical que já solicitou em diversas ocasiões a libertação sob fiança, mas o pedido foi negado após as diversas acusações que enfrenta, como conspiração, crime organizado, sexo tráfico e transporte para praticar a prostituição.

É assim que as celebridades silenciariam suas vítimas nas festas de P. Diddy

Foi o cantor Ray J quem afirmou ter sido contatado por várias celebridades da “lista A” sobre a sua ligação aos crimes sexuais do magnata.

Segundo o artista, são vários os que têm pago às vítimas para que não sejam envolvidas no julgamento ou nos processos judiciais.

Isso foi expresso durante uma entrevista com Harvey Levin do TMZ para o documentário da publicação, ‘The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs’, onde ele foi encarregado de transmitir mais detalhes sobre os “freak-offs” de Diddy.

“As pessoas prendem e matam o dia todo. Alguém tem a verdade, alguém paga para você manter isso em segredo e espera que o dinheiro que eles pagaram garanta sua felicidade enquanto você observa a mentira continuar a ter sucesso”, disse ele.

Foi neste contexto que Ray informou a Levin que as celebridades têm pago para garantir o silêncio, enquanto a equipe de Sean continua a negar as acusações contra ele.

“Eles querem falar comigo sobre o que aconteceu com eles. Eles me ligam. Eles sentem que podem confiar em mim. Eles querem me contar certas coisas que aconteceram com eles e Diddy”, disse ele.

“Essas pessoas importantes estão ligando para você porque tiveram algum relacionamento com Diddy que não querem revelar e acreditam que você pode ser o veículo para que isso venha à tona?” " Exatamente”.

Suas palavras também causaram grande medo naquele que se recusou a continuar falando sobre a situação, muito menos detalhar o que presenciou.

“Eu nem sei por que acabei de dizer isso, mas eu disse… E daí? Eles vão ficar com raiva. Venha me procurar”, acrescentou.