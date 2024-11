Kate Middleton recebe críticas da imprensa após esse detalhe “sombrio” em seu reaparecimento

Britain's Kate, Princess of Wales, left, stands on a balcony during the National Service of Remembrance at The Cenotaph in London, England, Sunday, Nov. 10, 2024. (Stefan Rousseau/PA via AP)

A mais recente aparição pública de Kate Middleton em eventos que assinalaram o Dia da Memória gerou algumas críticas na imprensa internacional devido à sua atitude estranha, nomeadamente nos meios de comunicação alemães, que definiram o seu comportamento com palavras muito contundentes.

Kate Middleton é acusada de ter uma atitude muito ‘séria’ em seu último reaparecimento

É importante lembrar que a esposa do Príncipe William esteve presente tanto no concerto que aconteceu no sábado, 9 de novembro, quanto no evento principal que aconteceu no Cenotáfio de Londres no dia seguinte, domingo, 10. aquele último dia onde sua atitude chamou muita atenção, segundo Vanidades.

Kate Middleton Kate, Princess of Wales, left, and Sophie, Duchess of Edinburgh attend the Remembrance Sunday Service at the Cenotaph in London, Sunday, Nov. 10, 2024. (AP Photo/Alberto Pezzali, Pool ) (Alberto Pezzali/AP)

A revista alemã Buntle fez uma análise à atitude e ao look que a Princesa de Gales, de 42 anos, usou no passado domingo durante o evento que presenciou da varanda do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e no qual esteve acompanhada de Duquesa Sofia de Edimburgo.

“A princesa, toda vestida de preto e com um penteado elegante, assumiu seu maior compromisso público desde a luta contra o câncer”, observaram.

A imprensa alemã descreve a presença de Kate Middleton no Remembrance Day como “sombria”

No entanto, a mesma publicação também destacou que com este traje, composto por um vestido preto, um cocar de rede combinando e brincos de pérolas, Kate Middleton parecia “sombria, mas estóica”.

Da mesma forma, este meio de comunicação europeu notou que “suas expressões faciais tornaram-se sombrias quando os sinos do Big Ben foram ouvidos, e houve uma versão mais suave do que sua aparição no show do dia anterior”, e também que “a expressão de Kate às vezes “ela era muito sério.”

Por fim, Buntle também diferenciou esta atitude séria de Kate com a forma como ela se comportou no dia anterior, no concerto do Remembrance Day que aconteceu no Royal Albert Hall.