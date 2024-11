Impacto de ‘The Office’ na carreira de John Krasinski: ele ainda se reúne com o resto do elenco

‘The Office’ é considerada uma das melhores séries de comédia da história, por isso continuam a fazer novas adaptações para replicar o seu sucesso, e não há dúvida de que teve um impacto positivo na carreira de John Krasinski.

Além de lhe dar fama internacional, o ator dirigiu diversos episódios da série, o que ajudou muito, pois hoje ele é um diretor renomado, além de roteirista.

Da mesma forma, John Krasinski comentou em uma entrevista que aprendeu muito com o astro de ‘The Office’ Steve Carell: “Ele foi um mentor para mim, de todas as maneiras possíveis. Aprender com ele, rir com ele, foi um dos maiores presentes da minha carreira.”

John Krasinski ainda mantém contato com seus colegas do ‘The Office’

Em abril deste ano, John Krasinski e Steve Carell se reuniram, o que empolgou muito os fãs de ‘The Office’, depois em maio ele participou do podcast de Angela Kinsey (Angela Martin) e Jenna Fischer (Pam Beesly), chamado ‘Office Ladies’, onde ele admitiu ter roubado a placa da Dunder Mifflin que estava pendurada na entrada do escritório.

A maior parte do elenco ainda está atuando, embora outros, como John Krasinski, tenham se aventurado a escrever roteiros, dirigir e/ou produzir. Como Mindy Kaling, que deu vida à irreverente Kelly Kapoor e criou as séries de sucesso ‘Never Have I Ever’ e ‘The Sex Lives of College Girls’.

Por outro lado, Rainn Wilson, que interpretou Dwight Schrute, participou das séries ‘Star Trek: Discovery’, ‘Room 104′, ‘Transparent’, ‘The Rookie’, ‘Mom’ e ‘Utopia’, e também tem um podcast, que ele chamou de ‘Soul Boom’.

Enquanto B.J. Novak (Ryan Howard) escreveu, dirigiu e estrelou um filme de 2022 chamado ‘Revenge’, Ed Helms, que interpretou Andy Bernard em ‘The Office’, estrelou a trilogia de sucesso ‘The Hangover’ de 2009 a 2013, sendo seu último filme na comédia familiar ‘Mudança de Família’.