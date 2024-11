A segunda temporada de ‘The Last Of Us’ já tem data de lançamento

A segunda temporada de 'The Last Of Us' já tem data de estreia

Embora ainda não haja uma data exata de lançamento, os fãs de The Last of Us já podem marcar em seus calendários a primavera de 2025 do Hemisfério Norte. A HBO confirmou que Joel (interpretado por Pedro Pascal) e Ellie (interpretada por Bella Ramsey) retornarão ao pequeno tela para a segunda temporada da série de sucesso.

Anúncio oficial e prévias

O diretor de conteúdo da HBO e da Max, Casey Bloys, anunciou a janela de lançamento durante uma apresentação aos repórteres em 12 de novembro. Este anúncio ocorre logo após um trailer de 2025 Max oferecer uma visão antecipada da 2ª temporada.

As novas imagens do trailer entusiasmaram os fãs, mostrando o que parece ser uma distância emocional crescente entre Joel e Ellie, bem como um grupo de infectados sitiando o que poderia ser a cidade de Jackson.

Uma estreia planejada apesar das adversidades

A segunda temporada já estava na programação da HBO para 2025, antes mesmo dos eventos de Hollywood do ano passado criarem incerteza na indústria. Em setembro, Bloys deu a entender que a série retornaria no primeiro semestre do ano, o que coincide com a janela de lançamento recentemente anunciada. A primeira temporada estreou em janeiro de 2023 e foi um sucesso tanto na HBO quanto em sua plataforma de streaming, Max.

O que nos espera na 2ª temporada

Os fãs devem se preparar para um salto no tempo na trama, embora Ellie ainda será interpretada por Bella Ramsey. Essa decisão dissipou rumores sobre uma possível mudança de atriz, tranquilizando quem esperava ver continuidade na personagem.

Além disso, foi confirmado que a segunda temporada não cobrirá todos os eventos da sequência do videogame em que a série se baseia, sugerindo que haverá uma terceira temporada e talvez mais. Porém, o escritor Craig Mazin garantiu que a série não será estendida desnecessariamente, mantendo a integridade e o ritmo da história.

Novos rostos no elenco

A segunda temporada também promete novos personagens e talentos na tela. Kaitlyn Dever se juntará ao elenco no papel principal de Abby, uma personagem que os fãs do videogame reconhecerão imediatamente por sua importância para a história. Outros novos membros do elenco incluem Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Danny Ramirez como Manny e a talentosa Catherine O’Hara em um papel que ainda não foi revelado.

Com a confirmação de que haverá mais temporadas e um elenco ampliado, ‘The Last of Us’ continua sendo uma das séries mais esperadas da televisão atualmente. O compromisso da produção em manter a qualidade narrativa e não esticar a história mais do que o necessário é um alívio para muitos, principalmente depois do estrondoso sucesso da primeira temporada, que conseguiu conquistar tanto os fãs do videogame quanto um novo público.

Embora ainda faltem alguns meses para a primavera de 2025, as prévias e o novo elenco prometem uma temporada que manterá todos tensos. Os seguidores de Joel e Ellie agora podem começar a se preparar para uma história que promete ser intensa, emocionante e cheia dos desafios que fizeram de ‘The Last of Us’ um fenômeno cultural.