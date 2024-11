“Quero que um fã seja feliz neste carro”, este é o luxuoso Lamborghini que Shakira planeja dar a um fã

Shakira é uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas que aos 47 anos continua fazendo sucesso com sua música, sua turnê e muito mais.

Mas ela também é uma mulher altruísta e não só tem alicerces, como anunciou recentemente que doará seu luxuoso carro a um fã.

Através de um vídeo no Instagram, no qual aparece com Sebastián Yatra, a famosa garantiu que queria que um fã tivesse seu Lamborghini que apareceu em seu vídeo Soltera.

“Vou dar para um fã... é algo que venho pensando, quero que um fã tenha, alguém que seja feliz aqui neste carro e que se lembre de mim quando o dirigir. Quanto digo que sim… vou doar!”, disse Shakira no vídeo.

Este é o luxuoso Lamborghini que Shakira planeja dar a um fã

Shakira vai doar seu luxuoso carro Lamborghini Urus S roxo, que foi feito e customizado especificamente para o colombiano e tem interiores brancos e verdes neon.

Além disso, possui motor V8 de 666 cv, que acelera de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e atinge velocidade máxima de 305 km/h, segundo site da marca.

Por outro lado, o esportivo tem preço aproximado de 240 mil dólares e é um dos mais luxuosos e exclusivos que existem.

Até o momento, a cantora não deu detalhes sobre o sorteio que fará, nem como pretende selecionar o fã para presentear o carro, mas seus fãs estão muito animados e querem ser um dos sortudos.

“Já tenho orado para que minha Shaki Shaki me dê o carro que ela mesma projetou”, “por favor, quero ser o sortudo”, “Shaki me dê”, “Deus sabe que eu mereço, isso é , não é só luxuoso.” , é desenhado por Shakira”, “o que tenho que fazer para trazê-lo para mim”, “pelo amor de Deus estou morrendo, quero aquele carro”, “seria meu sonho realidade”, e “seria a melhor coisa que me aconteceria na vida”. vida”, foram alguns dos os comentários do vídeo, onde a cantora também garantiu que ninguém acredita que ela é capaz de fazer isso, mas ela vai conseguir.

Além disso, muitos fãs pediram que a colombiana entregasse para Shaki Becca, que é seu imitador venezuelano, e que tem demonstrado grande admiração e orgulho e que a cantora já conheceu e até ficou confusa ao assistir seus vídeos pensando que é ela .