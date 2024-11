“Menores vestidas de Barbie”: cantora revela detalhes arrepiantes das festas de P. Diddy

A prisão de Sean ‘Diddy’ Combs continua a causar grande polêmica devido às histórias sinistras que continuam a aparecer relacionadas às polêmicas festas frequentadas pela elite de Hollywood. Agora se juntou uma nova testemunha que deu detalhes sobre o que teria visto nesses eventos.

ANÚNCIO

Conspiração para cometer crime organizado, tráfico sexual e transporte para prostituição têm sido algumas das acusações de que o rapper foi acusado e pelas quais poderá enfrentar muitos anos de prisão.

A aspirante a cantora Tanea Wallace foi encarregada de acrescentar novos depoimentos contra Sean, aumentando ainda mais a lista de testemunhas que complicam seu caso, que terá desfecho em 5 de maio de 2025, data prevista para seu julgamento.

Os novos detalhes que acusam P. Diddy de usar menores em suas festas

Foi em um documentário do TMZ intitulado ‘TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak Offs’, onde Tanea Wallace decidiu contar tudo o que testemunhou durante uma festa de Diddy a que compareceu em 2018.

Segundo a artista, vários convidados ficavam quase nus enquanto consumiam álcool e drogas, entre eles estava Combs, que disse que a certa altura se deu prazer abertamente no quintal.

Da mesma forma, mencionou que estavam presentes pelo menos 100 convidados, incluindo várias celebridades, embora tenha preferido não revelar os seus nomes. O momento que mais causou perturbação em seu depoimento foi quando ela mencionou que dentro de um dos quartos do famoso notou um grupo do que ela pensava serem pessoas pequenas paradas em um canto, embora ela estime que não eram pessoas pequenas, mas possivelmente crianças.

“As pessoas estavam tentando esconder o que estavam fazendo. Eram pessoas pequenas, não quero falar muito. Use seu bom senso”, disse ele.

ANÚNCIO

Foi nesse momento que ela disse que essas pessoas se vestiam como pequenas Barbies Harajuku.

“[Eles estavam] vestidos como pequenas Barbies Harajuku, com batom vermelho, parecendo muito sexy, sabe, reveladores, fofos. Então pensei: ‘Que diabos?’”, Acrescentou.

Após as suas declarações, os representantes legais de P. Diddy descreveram as suas palavras como “categoricamente falsas” e outras acusações contra ele como “pura ficção”.

Até agora, as celebridades que foram citadas como convidadas dessas festas permaneceram em silêncio, tentando escapar dessa polêmica.