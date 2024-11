Karol G aparece após a polêmica do ‘+57’: “Me sinto muito afetada e peço desculpas do fundo do coração”

A polêmica em torno da música ‘+57′, que reuniu Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Rayan Castro, Blessed e DFZM, está na boca de todos por um verso em que sexualiza uma garota de 14 anos- anos de idade. A polêmica foi tanta que até o próprio presidente da Colômbia, Gustavo Petro saiu para criticar a música, Por sua vez, J Balvin ignorou as críticas e limitou-se a agradecer a quem apoiou a música. Rayan Castro e Blessed foram mais diretos e enviaram diretamente um vídeo dizendo que não se importavam com as críticas e que quem não gostou da música não deveria ouvi-la.

Até agora Karol G não havia se manifestado e diversas pessoas esperavam que ela o fizesse porque ‘+57′ é propriedade dela, junto com seu namorado Feid. O silêncio foi cúmplice de declarações polêmicas feitas por seus colegas cantores, então ele finalmente quebrou o silêncio por meio de sua conta no Instagram. Karol G enviou uma declaração às histórias em que abordou extensivamente a controvérsia ‘+57′.

O que Karol G disse sobre a polêmica de ‘57′?

Em primeiro lugar, Karol G agradeceu aos fãs pelo apoio: “Sempre grata a quem me segue, a quem conhece o meu projeto, as intenções do meu trabalho e as causas que estão no meu coração. [...] me preocupo sim com meu povo e sou uma pessoa que todos os dias busca me envolver em projetos onde possa estender minha bênção e impactar positivamente muitas pessoas.”

“Sinto-me muito frustrada com a desinformação que tem sido dada, com as postagens falsas que supostamente fiz e excluí do Twitter, conta que não uso há mais de seis meses. Neste caso, infelizmente, a letra de uma música que buscava celebrar a união entre os artistas e fazer meu povo dançar foi tirada do contexto”, disse Karol G.

Somada a isso, o artista do Paisa disse que “nenhuma das coisas ditas na música tem a direção que eles deram, nem foram ditas nessa perspectiva, mas eu escuto, assumo a responsabilidade e percebo que ainda tenho um muito para aprender. “Sinto-me muito afetado e peço sinceras desculpas.”