Jovens Vingadores retornarão aos quadrinhos em 2025

A Marvel Comics tem planos de trazer de volta os Jovens Vingadores para uma nova linha de quadrinhos, prevista para algum momento de 2025. A notícia surpreendeu os fãs, já que o time de jovens heróis teve sua última grande aventura há quase uma década. A decisão de reviver este grupo sugere uma possível estratégia em relação ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU), embora não tenha sido confirmado se os personagens aparecerão nas telas em breve.

Eles retornam aos quadrinhos depois de vários anos

Na recente Osaka Comic Con, C. B. Cebulski, editor da Marvel Comics, revelou que os Jovens Vingadores aparecerão novamente nos quadrinhos em 2025, segundo a mídia Popverse. Embora o anúncio formal ainda não tenha sido feito pela editora, Cebulski afirmou que o retorno da equipe está confirmado. Nas palavras do editor: “Os Jovens Vingadores se reunirão em 2025 na Marvel Comics”. Com estas declarações, Cebulski anunciou ainda que a equipa poderá apresentar uma escalação renovada com base no seu histórico anterior.

Os Jovens Vingadores estrearam em 2005 como um grupo destinado a reforçar as fileiras dos Vingadores em caso de eventual queda da equipe original. Desde então, o grupo teve duas formações diferentes, cada uma com personagens que deixaram sua marca nos leitores. A Marvel avaliará quais heróis farão parte desta nova etapa dos Jovens Vingadores, o que gera grandes expectativas sobre quem será incluído na escalação de 2025.

Esse retorno dos Jovens Vingadores ocorre em um contexto em que a Marvel começou a alinhar seus quadrinhos com as histórias e personagens do MCU. Por exemplo, com o sucesso do filme ‘Pantera Negra’, a Marvel Comics relançou a série do personagem nos quadrinhos, buscando aproveitar o entusiasmo gerado pela adaptação cinematográfica. Isso pode indicar que o reaparecimento dos Jovens Vingadores nos quadrinhos é um primeiro passo para uma eventual aparição no MCU.

Um exemplo claro de como a Marvel Studios influencia as decisões editoriais da Marvel Comics pode ser visto no recente enredo da Sra. Marvel, Kamala Khan. Em uma jogada surpreendente, a Marvel decidiu dar uma reviravolta importante na história desse personagem, que morreu recentemente nos quadrinhos. Foi relatado que esta decisão foi solicitada por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, que busca ajustar a origem do personagem para melhor se adequar ao MCU, onde Kamala não é originalmente desumana.

O escritor da série ‘Miles Morales: Homem-Aranha’ explicou no podcast The Amazing Spider-Talk que a decisão não vem de uma aversão ao personagem, mas sim de um desejo de modificar sua história de fundo. Esse alinhamento entre os quadrinhos e o MCU mostra como a Marvel está tentando criar um universo coeso em ambas as mídias, tornando plausível que o retorno dos Jovens Vingadores nos quadrinhos seja um prelúdio para sua estreia no MCU.