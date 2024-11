“Isso prejudicou nossa infância”: Zac Efron volta a ser Troy Bolton, mas sua aparência causa espanto

Zac Efron posicionou-se na década de 2000 como um dos jovens atores do momento devido ao seu talento e atratividade física. Foi seu personagem Troy Bolton do popular filme High School Musical que o catapultou para a fama.

Porém, ao longo dos anos recebeu duras críticas por sua aparência física e agora aos 37 anos surpreendeu ao se parecer mais uma vez com aquele jovem estudante que roubava suspiros cantando, dançando e tocando.

A imagem de Zac Efron que surpreendeu

Zac Efron foi capturado no que seriam as gravações de seu novo projeto ‘Famous’, uma adaptação do romance homônimo com Phoebe Dynevor, mas foi seu visual que causou espanto ao lembrar seu personagem como Troy, imagens que muitos vieram pensar que eles estavam filmando um novo filme do HSM.

E depois de várias décadas, Zac voltou a exibir seu cabelo mais longo com franja lateral, o corte característico de Troy. Desta vez, a celebridade terá um papel duplo como Lance Dunkquist, um homem que se parece idêntico ao astro de cinema James Jansen e decide se mudar para Los Angeles para usar isso a seu favor enquanto persegue seus sonhos de estrelato.

Seu penteado pode ser uma mera homenagem ao seu antigo personagem ou também pode ser devido à imagem que Dunkquist usa, para mostrar como sua percepção da fama é um pouco tendenciosa e antiquada.

Nas gravações que aconteceriam em Los Angeles, Zac pode ser visto vestindo um moletom cinza e embora essa nova produção não tenha nada a ver com o filme que o levou ao estrelato, sua imagem lembrou seu personagem, embora mais de um. afirma que sua atratividade física desapareceu e até criticam que ele se parece com o lembrado Tróia.

“Nossa infância nos prejudicou”, “Como Tróia envelheceu”, “Que triste. Ele é o novo Mickey Rourke”, “Zac não deveria estragar seu personagem assim”, foram alguns comentários.

No entanto, mais de um fã ficou animado em vê-lo novamente como nos velhos tempos e o elogiaram.

“Sinceramente, adoro vê-lo com aquele cabelo de novo”, “Que diabos! Sim, High School Musical The High finalmente está de volta. Tenho muito orgulho dele”, “Meu grande amor, Troy”, acrescentaram.