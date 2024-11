‘Sintonia de Natal’: A nova comédia romântica da Netflix para os fãs de filmes natalinos

Estamos nos aproximando de uma das melhores épocas do ano: O Natal. Com isso, todos nós sabemos que as plataformas de streaming costumam rechear seus catálogos com filmes natalinos apaixonantes para nos prender em frente a TV.

Sendo assim, se você também é fã de filmes de Natal, temos aqui uma dica que promete embalar sua noite de domingo e te preparar para o melhor feriado de todos.

Trata-se da comédia romântica americana ‘Sintonia de Natal’ [no inglês, ‘Meet Me Next Christmas’], lançada pela Netflix no dia 6 de novembro, com direção de Rusty Cundjeff e escrita por Molly Haldeman e Camilla Rubis.

De acordo com a premissa, a trama conta a história de uma mulher chamada Layla que, em busca do homem dos seus sonhos, corre por Nova York para encontrar um ingresso para um concerto natalino esgotado do Pentatonix.

Confira o trailer oficial:

O longa-metragem é estrelado pelo atriz e cantora Christina Milian, que já esteve em produções como ‘Amor de Aluguel’, ‘As Apimentadas’, ‘Fugindo do Amor’ e ‘Amor em Obras’. Ela foi um nome de destaque no cenário pop e R&B durante a década de 2000, com sucessos como ‘Dip It Low’ e ‘When You Look At Me’.

Além da estrela, outros nomes que também integram o elenco do filme são: Devale Ellis, Kofi Siriboe, Tymika Tafari, Mitch Grassi, Scott Hoying, Kalen Allen, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, Matt Sallee e muito mais.

‘Sintonia de Natal’ possui 1 hora e 45 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 12 anos e, atualmente, está no topo da lista dos filmes mais assistidos da Netflix.

Por isso, se você é assinante da plataforma, não perca tempo e aperte já o play!