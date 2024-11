O que Jennifer Lopez fará nas férias após o divórcio de Ben Affleck?

Jennifer Lopez no gala do filme "Incontrolável" no AFI Fest em Hollywood, Califórnia, em 26 de outubro

AFI FEST 2024 Presented By Canva “Unstoppable” Screening And Q&A

Depois de um ano cheio de altos e baixos e do recente divórcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez está pronta para receber as festas de fim de ano com entusiasmo e gratidão. Em entrevista à People, a artista, de 55 anos, revelou que está ansiosa por descanso e momentos com a família, principalmente depois de um “ano intenso”. “Estou ansiosa para passar um tempo com meus filhos e minha família que vem da Costa Leste”, disse ele.

ANÚNCIO

Desde pequena, Lopez considera as férias um momento especial e este ano pretende apostar na tranquilidade e na criação de novas memórias. “As férias sempre foram um momento único para nós e agora estou realmente ansiosa por aqueles momentos em que poderei estar com minhas irmãs, relaxar, me divertir e criar novas lembranças”, disse ela. Suas irmãs, Leslie e Lynda Lopez, participarão da comemoração junto com seus filhos, os gêmeos Max e Emme, de 16 anos, que ela divide com o ex-marido Marc Anthony.

Foi um ano complicado para Jennifer Lopez

Lopez também falou sobre o que esse momento representa para ela: um momento para “desacelerar” e curtir estar com seus entes queridos. “Não nos vemos o ano todo, então aproveitamos para colocar em dia o que o outro está fazendo e como vai a vida”, comentou com entusiasmo. Com um toque de nostalgia, acrescentou que para ela a época do Natal é um momento em que pode mergulhar na magia da decoração, do chocolate quente, da música e da comida, criando uma experiência de livro de histórias para os seus filhos.

À medida que o ano novo se aproxima, Jennifer está focada em uma conexão mais profunda consigo mesma e com sua espiritualidade. “Quero uma conexão mais profunda com Deus e comigo mesma, e para isso faço questão de fazer uma pausa e ‘verificar’ para ver onde estou, para que possa ser o melhor que posso para aqueles ao meu redor”, explicou ela. Esse foco renovado também influenciará seu trabalho, após cancelar sua turnê This Is Me... Live em maio para priorizar sua vida pessoal.

Com novos objetivos criativos, a atriz e cantora mencionou que quer explorar seus limites na atuação, na música, na produção e até na expansão de sua linha de beleza, a JLo Beauty. “Quero continuar me desafiando a evoluir e experimentar coisas novas, permanecendo fiel a mim mesma e às pessoas que amo”, concluiu ela. Jennifer pediu o divórcio em agosto, no segundo aniversário de seu casamento com Affleck, com quem havia retomado o relacionamento em 2021, após quase 20 anos.