O filme mais esperado chegou à Netflix e é uma joia que está emocionando o mundo inteiro

Depois de muita espera, finalmente chegou à Netflix, Nostalgia Lives Here, filme que já está causando polêmica e se posiciona entre os mais assistidos da plataforma de entretenimento. Considerada por diversos críticos e telespectadores como uma verdadeira obra prima da sétima arte, esta produção dramática desponta como uma das mais fortes candidatas a “Melhor Filme Dramático de 2024″.

ANÚNCIO

‘A nostalgia mora aqui’: um novo filme dramático arrasa as tendências da Netflix

Dirigido por Haroldo Borges, ‘A Nostalgia Mora Aqui’ estreou na Netflix neste dia 5 de novembro, cativando milhões de telespectadores com sua mistura de doçura e tragédia ao longo de 1 hora e 47 minutos de duração. Com uma narrativa que vai do emocionante ao comovente, este filme cativa quem mergulha nesta história de superação e sensibilidade, segundo revelou Diariouno.

“Bruno, um menino de um bairro humilde, enfrenta o peso duplo dos desafios da adolescência e de uma doença degenerativa que um dia lhe tirará a visão”, revela a sinopse oficial da Netflix.

Uma história esperançosa

O filme da Netflix gira em torno de um menino que mora em um lugar muito humilde do interior do Brasil e tem que superar muitas adversidades, mas nenhuma como aquela que a vida coloca diante dele. O jovem sofre de uma doença degenerativa, por isso terá que viver todos os seus sonhos de outra perspectiva, de outro ângulo, quando perder completamente a visão, e sem perder a esperança.

Com um estilo comovente, esta história de resiliência e superação se desenvolve num contexto que demonstra as dificuldades e esperanças de quem vive em condições adversas.

‘A Nostalgia Mora Aqui’ tem direção de Haroldo Borges e o elenco conta com figuras como Bruno Jefferson, Angela Maria, Ronnaldy Gomes, Terena França e Wilma Macêdo.