‘Assalto ao Banco Central’: tudo sobre o novo drama policial da Netflix com os atores de ‘La casa de papel’

Quando ‘La casa de papel’ estreou na Netflix em 2017, a produção se tornou um verdadeiro fenômeno global que durou cinco temporadas de sucesso e catapultou suas estrelas.

Agora, três anos após o fim do drama criminal, a gigante acaba de lançar uma nova série espanhola sobre roubos com vários dos atores da trama criada por Álex Pina: ‘Assalto ao Banco Central’.

Porém, diferentemente da segunda série mais assistida da história da plataforma de streaming, a história é inspirada em acontecimentos reais. Quer saber mais? Continue lendo.

Sobre o que é ‘Assalto ao Banco Central’, a nova série da Netflix?

Ambientado na Espanha da década de 1980, ‘Assalto alo Banco Central’ narra uma série de acontecimentos desde que um grupo de homens assalta um banco sob a mira de uma arma e faz centenas de pessoas como reféns.

Ao mesmo tempo, um jornalista ambicioso luta com as autoridades para decifrar a verdadeira motivação do roubo. O que realmente aconteceu no ataque que abalou o país?

“Barcelona, 23 de maio de 1981. Apenas três meses depois da tentativa de golpe de Estado no Congresso dos Deputados, onze homens encapuzados entram na sede do Banco Central de Barcelona”, lê-se na sinopse oficial partilhada pela Netflix.

“O que começa como um roubo espetacular logo se torna um desafio para a incipiente democracia espanhola. Os perpetradores mantêm mais de 200 reféns e ameaçam matá-los se o Governo não concordar em libertar o tenente-coronel Tejero e outros três responsáveis pelo 23-F”, conclui.

Quem são os atores do ‘Assalto ao Banco Central’?

Miguel Herrán, Hovik Keuchkerian e María Pedraza, que muitos conheciam como Río, Bogotá e Alison Parker em Money Heist, são os protagonistas deste novo drama policial da Netflix.

Herrán dá vida a José; Keuchkerian interpreta Berni e Pedraza interpreta Maider. Isak Férriz, Patricia Vico, Roberto Enríquez, Tito Valverde e Fernando Cayo completam o elenco principal.

Quantos episódios tem ‘Assalto ao Banco Central’?

‘Assalto ao Banco Central’ tem um total de 5 episódios. Os capítulos, dirigidos por Daniel Calparsoro e escritos por Patxi Amezcua, obtiveram críticas iniciais positivas da crítica.

Quando foi lançado Assalto ao Banco Central na Netflix?

A minissérie ‘Assalto ao Banco Central’ chegou à Netflix mundialmente nesta última sexta-feira, 8 de novembro.

Trailer da série Assalto ao Banco Central