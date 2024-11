Os maridos de Angelina Jolie além de Brad Pitt: quantas vezes a atriz já se casou?

Na vida amorosa de Angelina Jolie, o casamento com Brad Pitt é sem dúvida um dos destaques, mas o ator não foi o primeiro marido do renomado vencedor do Oscar.

ANÚNCIO

Antes de iniciar seu relacionamento amoroso com o vencedor do Oscar, a protagonista de María já havia caminhado até o altar com outros dois atores famosos de Hollywood.

Quem foram todos os maridos de Angelina Jolie?

Você quer saber quem eles são? Continue lendo para descobrir quem foram todos os maridos da renomada artista de 49 anos e alguns detalhes de seus casamentos.

Johnny Lee Miller

Jonny Lee Miller foi o primeiro marido de Angelina Jolie. Os atores se conheceram durante as filmagens de Hackers em 1994, mas perderam contato após a produção.

Eles se reencontraram algum tempo depois e iniciaram um romance turbulento que os levou a se casar em uma cerimônia civil íntima em 1996. No entanto, acabaram se separando no ano seguinte.

O divórcio foi oficializado em 1999. “Ela nem era uma boa amiga porque estava ausente”, lembrou Jolie à Rolling Stone sobre os momentos finais de seu casamento com Miller.

“Eu saía para dar uma volta e desaparecia ou ia filmar alguma coisa e ficava para sempre em hotéis e não fazia nada (…). “Não conseguia me acalmar e apenas viver a vida”, admitiu à revista.

ANÚNCIO

Billy Bob Thorton

O segundo marido de Jolie foi Billy Bob Thornton. As estrelas se cruzaram no set de Out of Control em 1999. Embora ele estivesse noivo de Laura Dern, eles iniciaram um relacionamento intenso.

Na verdade, eles se casaram secretamente durante uma viagem a Las Vegas em 2000. O casal parecia apaixonado e anunciou a decisão de adotar uma criança em 2002, mas se separou meses depois.

Jolie seguiu em frente com o processo e adotou sozinha seu filho Maddox. Seu divórcio de Thornton foi finalizado em 2003. Jolie refletiu sobre isso em uma entrevista à revista Vogue em 2004.

“Como somos atores, passamos meses afastados e crescemos e mudamos separadamente. “Acho que um dia não tivemos nada em comum”, reconheceu naquele momento da conversa.

“E é assustador, mas acho que pode acontecer quando você entra nisso e ainda não se conhece. “Demorei um pouco para amadurecer e ainda acho que não estou nem perto disso”, ele compartilhou.

Brad Pitt

O terceiro marido de Angelina foi Brad Pitt. Os atores se apaixonaram no set de Mr. Smith em 2004. O relacionamento foi um escândalo porque Pitt era casado com Jennifer Aniston.

Jolie negou que eles tivessem um caso, mas depois que ele se divorciou de Aniston, o romance correu bem. Na verdade, no final de 2005, eles já esperavam o primeiro filho juntos, Shiloh.

Pitt adotou legalmente os filhos que a atriz adotou, Maddox e Zahara. Eles então adotaram Pax juntos em 2007. No ano seguinte, a celebridade deu à luz seus gêmeos, Knox e Vivienne.

Em 2012, eles anunciaram o noivado e se casaram alguns anos depois, em uma cerimônia íntima em sua propriedade Château Miraval, na França, mas a estrela de Malévola pediu o divórcio em 2016.

A dissolução do casamento terminou em 2019, mas eles ainda mantêm uma briga judicial. “Separei-me para o bem-estar da minha família”, disse ela à Vogue Índia em 2020. “Foi a decisão certa.”