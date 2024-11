Star Wars terá uma nova trilogia de filmes? Isto é o que se sabe

O futuro dos filmes de Star Wars tomou um rumo intrigante (e um tanto confuso). Segundo relatos do Deadline and Variety, a Lucasfilm contratou Simon Kinberg, o roteirista e produtor famoso por seu trabalho nos filmes dos X-Men, para dirigir uma nova trilogia da saga galáctica.

ANÚNCIO

Kinberg se juntará à presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, na produção desses filmes, ou pelo menos é o que indicam fontes próximas ao estúdio.

Episódios 10 a 12 ou algo completamente novo?

O que ainda não está claro é sobre o que será esta nova trilogia. Por um lado, o Deadline sugere que poderia continuar a história de Skywalker, o que tornaria esses episódios 10, 11 e 12 da saga. Mas e se a Lucasfilm decidir nos surpreender e tomar outra atitude?

Existe a possibilidade de que seja uma história completamente nova, com ligações (isto é) aos outros três filmes que foram anunciados no ano passado. Para refrescar sua memória, serão dirigidos por James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy.

E por falar em surpresas, o filme de Obaid-Chinoy trará de volta Rey, interpretada por Daisy Ridley, enquanto ela embarca no desafio de reconstruir a Ordem Jedi.

Star Wars em transição: da tela grande ao Disney Plus

Independentemente do caminho escolhido, o que está claro é que a transição de Star Wars para uma nova era cinematográfica não foi exatamente uma caminhada pela galáxia.

Embora a franquia tenha prosperado no espaço de streaming com séries como The Mandalorian, The Acolyte e Ahsoka, a tela grande está ausente de sabres de luz e duelos de estrelas desde o lançamento de The Rise of Skywalker em 2019.

ANÚNCIO

E quanto às estreias confirmadas?

Para os fãs que há quatro anos esperam pelo som dos sabres de luz nos cinemas, ainda falta um pouco mais de paciência. Até o momento, o único lançamento de filme que aparece no horizonte é um spin-off de The Mandalorian & Grogu, previsto para chegar às telonas em 22 de maio de 2026.

Sim, ainda falta uma distância considerável, mas pelo menos a data está marcada.

A jornada continua

Enquanto isso, os rumores continuarão a voar pelo hiperespaço, e os fãs só podem especular que tipo de aventuras e batalhas Kinberg e companhia estarão preparando. Será um novo capítulo para a família Skywalker ou uma abordagem completamente diferente?

O certo é que a força deve ser forte com esta equipe para fazer Star Wars voltar a brilhar nas telonas.