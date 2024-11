“Esse é P. Diddy?” O companheiro de JLo na estreia do filme que surpreendeu e gerou confusão

Jennifer Lopez esteve envolvida em vários escândalos recentemente, não só pela sua separação de Ben Affleck, mas também por causa do caso Sean Diddy Combs.

E o rapper foi preso há mais de um mês por tráfico sexual entre outros crimes, e afirmam que JLo estava envolvida ou pelo menos tinha conhecimento de alguns desses crimes, já que foi namorada do cantor.

Na verdade, muitos afirmam que Diddy e um de seus vídeos com JLo foram a causa do fim de seu casamento, mas isso são apenas rumores e especulações.

“Achei que fosse P. Diddy”, JLo posou com esse homem na estreia do filme e gerou confusão

Jennifer Lopez está a promover o seu mais recente filme ‘Incontrolável’, e esta terça-feira à noite foi a vez do Reino Unido.

A famosa deslumbrou na estreia do filme no Reino Unido usando um vestido midi justo na cor branca, com gola alta, ombros nus e decote ousado nas costas, além de salto agulha e maxi casaco branco.

Jennifer López e Jharrel Jerome A famosa posou com o ator Jharrel Jerome e muitos o confundiram com P. Diddy (@jharreljerome/Instagram)

Porém, o que chamou a atenção foi seu companheiro, já que a atriz e cantora estava acompanhada do ator Jharrel Jerome, que é seu coadjuvante no filme, mas causou confusão.

E o famoso tem uma certa semelhança com P. Diddy, e atualmente usam o mesmo corte de cabelo, tantos pensaram que foi ele quem a acompanhou na estreia, e isso surpreendeu a todos, já que está preso.

“Pensei que fosse o Diddy”, “Por um segundo pensei que fosse o Diddy😂”, “Meu Deus, pensei que fosse o Diddy, quase tive um ataque cardíaco”, “este homem se parece muito com o Diddy, sinto muito, mas ele me confundiu”, “Ela está linda e espetacular, mas ele se parece muito com Sean Diddy”, “Acho que ela deveria mudar o visual porque é idêntica ao Diddy”, “Achei que ele tinha saído da prisão para acompanhá-la para a estreia haha”, e “nossa, que confusão isso me gerou haha”, foram algumas das reações nas redes.

Jharrel Jerome é um ator e rapper americano, vencedor do Emmy, e no filme interpreta Anthony Robles, filho de Judy Robles, papel interpretado pela cantora.