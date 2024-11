Ela roubou seu estilo? A filha de Victoria Beckham é aplaudida por este look elegante

Victoria Beckham e sua filha Harper Seven

Harper Seven Beckham está causando polêmica nas redes sociais após sua recente aparição, onde optou por um look que, segundo eles, combina com o estilo que sem dúvida foi herdado de sua mãe, Victoria Beckham.

Com apenas 13 anos, a jovem adolescente já aparece como uma diva em eventos públicos, por isso diversos meios de comunicação, especializados em moda, já estão de olho na jovem que já elevou o vestido a um novo patamar. além disso, acaba de compartilhar um vídeo nas redes sociais onde é vista se maquiando como uma especialista.

Parece que Harper Seven tem as regras de estilo que sua mãe lhe ensinou bem definidas e isso mostra que basta uma peça para parecer uma diva o segredo está nessa simplicidade e naquele detalhe sofisticado que não só Victoria Beckham mas a própria Carolina Herrera aprovaria.

Harper Seven Beckham ensina como usar vestido justo

A única filha de David Beckham, de 13 anos, já se firma como um ícone de estilo e uma promessa como influenciadora após uma pose com a mãe que lhe rendeu diversas manchetes em que mostrou que o gosto pela moda herdou de Victoria Beckham .

Foi para o gala ‘Mulher do Ano’ da revista Harper’s Bazaar que Victoria Beckham compareceu com a filha de 13 anos, onde também atuou como apresentadora do prêmio que a famosa estilista e ex-Spice Girl ganhou durante o evento. como ‘Empreendedor do Ano’, onde ambas estavam deslumbrantes em trajes de cetim, tomando conta da noite.

É Harper Seven, que se tornou fã número um da marca homônima de sua mãe, usando os designs de Victoria Beckham em mais de uma ocasião, porém, que ela conseguiu assumir e se tornar uma referência, que nada mais é nada menos do que vestidos de cetim com características de lingerie.

Esta peça foi usada em mais de uma ocasião durante os desfiles da estilista, e até em festas familiares, por isso este vestido se tornou um dos favoritos de Harper Seven, que usou um em azul, céu e sandálias de salto.

Harper Seven ensina sua técnica de maquiagem para exibir lábios carnudos

Determinada a seguir os passos da mãe, não satisfeita com esse visual icônico que lhe rendeu uma série de elogios, Harper Seven roubou a atenção nas redes sociais, depois que a jovem compartilhou sua técnica de pintura labial em sua conta no TikTok,. claro, tudo da linha de beleza de sua mãe Victoria Beckham.

A menina de 13 anos compartilhou seu segredo para exibir lábios carnudos e naturais através das redes de Victoria Beckham, onde compartilhou seu “combo labial” para conseguir ‘lábios de ginástica’, que nada mais são do que delinear os lábios, deixando o resultado é um efeito e sensação de volume mas de forma natural.

A filha de Victoria Beckham usou apenas dois produtos, um gloss chique e um definidor labial, que a ajudaram a dar brilho aos lábios de forma natural e sem muitos elementos, o que também é uma opção perfeita para quem gosta de maquiagem natural.