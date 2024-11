D23 Brasil recebe trailer exclusivo de “Mufasa: O Rei Leão” pelo diretor Barry Jenkins; confira

Barry Jenkins, diretor de Mufasa: O Rei Leão, agitou os fãs da Disney ao participar da D23 Brasil com uma grande surpresa. Em uma apresentação exclusiva, ele revelou um novo trailer do filme, que promete mergulhar os espectadores na história de Mufasa, Scar, Sarabi, Rafiki e Zazu, antes deles se tornarem as figuras lendárias que conhecemos.

A trama de Mufasa: O Rei Leão é narrada por Rafiki, que, com a ajuda de Timão e Pumba, conta a lenda de Mufasa para a pequena Kiara, filha de Simba (Ícaro Silva) e Nala (Iza). A história volta no tempo, quando Mufasa ainda era um filhote órfão e perdido, até o momento crucial em que ele conhece Taka, um leão destinado a uma grande linhagem real.

Esse encontro acidental dá início a uma jornada cheia de desafios, onde um grupo improvável de heróis se une para enfrentar um inimigo ameaçador e descobrir seu verdadeiro destino.

Dirigido por Barry Jenkins, Mufasa: O Rei Leão é produzido por Adele Romanski e Mark Ceryak, com produção executiva de Peter Tobyansen.

Marque no calendário: Mufasa: O Rei Leão chega aos cinemas em 19 de dezembro de 2024.

Confira o trailer:

