A série intrigante que todos esperavam na Netflix e que está em alta: é verdadeiramente viciante

A aposta da plataforma Netflix em séries com conteúdo político tem sido um sucesso desde que ‘House of Cards’ chegou ao streaming, projeto patrocinado por Kevin Spacey e David Fincher. Mas a Red N não para e lança agora uma segunda temporada com uma produção que atrai milhares de assinantes, ‘A Diplomata’, com seis novos episódios lançados em outubro.

A série estrelada pela esplêndida Keri Russell e criada por Debora Cahn, ganhou reconhecimento público por sua mistura de drama político e comédia.

A primeira temporada de 8 episódios acompanha a rotina de Kate Wyler, magistralmente interpretada por Russell, uma diplomata norte-americana que precisa enfrentar crises internacionais enquanto lida com as complexidades de sua vida pessoal.

Um ataque na segunda temporada

Para esta nova temporada, a trama se eleva com um ataque que desafia as relações com o governo britânico. Kate acredita que o primeiro-ministro, Nicol Trowbridge (Rory Kinnear), é o responsável pelo ataque que quase matou seu marido e compartilha suas suspeitas com a chefe da CIA, Eidra Park (Ali Ahn).

No entanto, a ex-assessora Margaret ‘Meg’ Roylin (Celia Imrie) revela que embora vários funcionários do governo estejam envolvidos, Trowbridge não é um deles, relata o portal El Comercio de Perú.

A produção navega entre o drama e a comédia com uma habilidade que a diferencia de outras séries políticas. Com um elenco de primeira linha e uma narrativa que entrelaça habilmente crises globais com conflitos pessoais, ‘A Diplomata’ volta para consolidar seu lugar entre os conteúdos mais notáveis da Netflix.

Segundo a sinopse do streaming, “a vida de Kate Wyler sofre uma mudança surpreendente quando ela assume o cargo de embaixadora americana na Grã-Bretanha. “A sua nomeação coincide com uma crise internacional que exige a sua experiência em negociações delicadas.”

“Enquanto ela tenta evitar um conflito que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, ela também deve lidar com seu casamento fracassado com Hal Wyler (Rufus Sewell), um brilhante analista político com uma agenda própria.”

Uma terceira temporada a caminho

Esta série explora as complexidades do poder, das relações pessoais e da diplomacia internacional, tudo com um toque de humor que a torna única no seu género.

Em 10 de outubro de 2024, três semanas antes da estreia da segunda parcela, a Netflix anunciou que o trabalho de Kate Wyler no exterior continuaria em uma nova leva de episódios, o que foi reafirmado com a cena tensa entre o embaixador e o vice-presidente.

Também foi relatado que as filmagens já estão em andamento em Londres e Nova York. “Depois de um verão incrível de filmagens no Reino Unido, trouxemos Londres para Nova York”, disse Cahn à Variety. “O melhor dos dois mundos: filmar no Brooklyn. Nós amamos fazer isso. “Estamos muito entusiasmados por poder continuar fazendo isso.”

“A terceira temporada muda o tabuleiro de xadrez”, disse a criadora, showrunner e produtora executiva Debora Cahn ao Tudum. “Na terceira temporada, Kate vive o pesadelo particular de conseguir o que deseja.”