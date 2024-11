Ricky Martin participou com seus quatro filhos das festas de Halloween

As reações de Ricky Martin e seu ex-marido à chocante transformação de seu filho de 16 anos

Se algo está claro para Ricky Martin e seu ex-marido, Jwan Yosef, é o amor pelos filhos, os gêmeos Matteo e Valentino, de 16 anos, Lucia, de 5 anos, e Renn, de 4. Há poucos dias eles estavam juntos comemorando as festas de Halloween, como é tradicional, fantasiados e andando pelas ruas para coletar doces.

A terna noite familiar foi cheia de risadas e surpresas, uma delas foi a impressão que o ator porto-riquenho também teve com a incrível transformação de um de seus gêmeos, Valentino.

Os filhos mais velhos de Ricky Martin surpreenderam as redes nas últimas semanas pela rapidez com que cresceram e por serem bonitos, uma herança de seu pai, dizem muitos de seus fãs.

Valentino surpreso com sua mudança

A surpresa que os fãs e pais de Valentino tiveram foi a mudança drástica na cor dos olhos, que nada mais é do que parte da fantasia de Halloween.

O jovem revelou que eram lentes de contato e que tudo fazia parte do visual que o inspirou este ano, o personagem Saturo Goyo da série de quadrinhos Jujutsi Kaizen.

O visual foi completado com peruca branca, traje ninja preto e óculos escuros redondos, semelhantes aos usados pelo herói da animação, informou o portal Yahoo.

Os internautas elogiaram a criatividade do look. “Aproveite a vida, Tino. Sua fantasia é ótima!”, “Parece a capa de um álbum. Você está incrível Tino!! Beijos 🎃”, “Você ganhou esse Halloween”.

Os pais elogiaram o gêmeo

O cantor porto-riquenho também expressou seu orgulho pela criatividade e estilo do filho na seção de comentários da publicação. “Isso foi bom”, escreveu ele junto com um emoji de fogo e acrescentou em outra mensagem: “Feliz Halloween, você fica ótimo com cabelo loiro”.

Por sua vez, o ex-marido do cantor de sucessos como “Livin la vida loca”, Jwan Yosef, também reagiu expressando que aprovava o traje: “Sim!”

Ricky Martin também aproveitou para se fantasiar com seus pequenos, Lucía e Renn e fez isso de palhaço, até fez uma dança divertida para as redes.

A pequena Lúcia parecia uma vampira adorável; Renn, como seu personagem favorito, Buzz Lightyear, e Matteo, como o arrepiante Jason Voorhees.