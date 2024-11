Revelado o título que ‘Homem-Aranha 4′ terá e parece confirmar que o personagem continuará vinculado ao MCU

Em meio aos vazamentos e rumores em torno de ‘Homem-Aranha 4′, foi revelado o título do quarto filme estrelado por Tom Holland.

No meio desta semana viralizou um boato afirmando que ‘Homem-Aranha 4′ não estaria dentro do Universo Cinematográfico Marvel e que seria um filme independente ligado ao ‘Aranhaverso’.

No entanto, os vazamentos publicados descartam que a Sony Pictures Entertainment vá fazer um filme sem os personagens de Kevin Feige.

A informação apurada, através de um email dirigido a um funcionário da Pascal Pictures, produtor de uma das diretoras executivas da Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, diz que o filme se passará logo após os acontecimentos de ‘Vingadores: Apocalypse’.

A sinopse e o título de ‘Homem-Aranha 4′

“Após os acontecimentos de Doomsday, Peter Parker está determinado a levar uma vida normal e se concentrar na faculdade, afastando-se de suas responsabilidades como Homem-Aranha. No entanto, a paz dura pouco quando surge uma nova ameaça mortal, pondo em perigo os seus amigos e forçando Peter a reconsiderar a sua promessa. Com mais coisas em jogo do que nunca, Peter relutantemente retorna à sua identidade de Homem-Aranha e se junta a um aliado improvável para proteger seus entes queridos”, diz a sinopse.

Nesse sentido, é revelado que o título proposto para o filme é ‘Homem-Aranha: Brand New Day’, que anda de mãos dadas com os mesmos nomes que o MCU (sigla em inglês para Marvel Cinematic Universe) vem utilizando.

Isso não significa que será o título definitivo. Anteriormente vimos como eles mudaram o nome do Capitão América 4, até chamá-lo de ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’.

Personagens que estarão no quarto filme

O mesmo e-mail diz que Andrew Garfield foi chamado para trabalhar, o que nos diz que o multiverso está sendo explorado novamente. Também aparecem os nomes de Michael Keaton, para retornar ao papel de Vulture, e de Robert Downey Jr.

Outra informação que aparece é que funcionarão entre maio e final de outubro de 2025, e que a data de lançamento seria após julho.

Assim como Andrew Garfield foi convocado, há um forte boato de que Miles Morales poderia aparecer neste filme.