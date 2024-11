O trailer oficial da nova temporada de ‘Round 6′ apresenta uma mudança que impactará a competição

O trailer oficial da segunda temporada de ‘Round 6′ já estreou, e tudo indica que Seong Gi-hun terá um caminho árduo pela frente para tentar impedir os brutais jogos de sobrevivência. A nova edição desta série de sucesso da Netflix foi revelada no dia 31 de outubro durante a convenção Lucca Comics & Games e, aparentemente, esta temporada será ainda mais intensa e sangrenta que a anterior.

ANÚNCIO

Um retorno aos jogos com reviravoltas inesperadas

Como mostra o trailer, os competidores enfrentarão mais uma vez desafios mortais, incluindo o icônico teste “Red Light, Green Light”, no qual Gi-hun ficará mais uma vez cara a cara com a boneca Young-hee. Depois de sobreviver aos jogos da primeira temporada, Gi-hun regressa com experiência e conhecimento que poderão ser de grande ajuda aos novos participantes... embora nem todos estejam dispostos a ouvir os seus avisos.

Porém, nesta temporada, o jogo terá uma nova dinâmica que pode mudar tudo. Ao final de cada rodada, os sobreviventes votarão se desejam continuar nos jogos ou desistir.

Caso a maioria opte pela desistência, os demais participantes receberão uma parcela do dinheiro acumulado até aquele momento. Mas se decidirem continuar, poderão aumentar o prémio jogando mais jogos, embora corram o risco de perder a vida no processo. Pelo que o trailer sugere, parece que os apelos de Gi-hun para interromper os jogos não serão ouvidos.

Cenas de terror e desafios extremos

Este não é o único trailer que deixou os fãs em suspense. Em setembro, outro trailer da segunda temporada mostrou os competidores empurrando caixões para um incinerador, provavelmente contendo os corpos de seus companheiros caídos. E um mês antes, uma breve prévia revelou os números dos novos participantes, que terão papel importante na trama desta temporada.

Até agora, a Netflix não havia divulgado uma sinopse oficial da história da segunda temporada, mas finalmente revelou alguns detalhes. A série retorna no dia 26 de dezembro e promete uma trama ainda mais intensa:

“A 2ª temporada aumenta a aposta, com Lee Jung-jae reprisando seu papel como Seong Gi-hun, também conhecido como Jogador 456. Com um comportamento endurecido e marcado pelos jogos anteriores, Gi-hun está em uma missão desesperada para expor o. verdade mortal por trás da competição. No entanto, os seus avisos são ignorados e as tensões aumentam à medida que os outros jogadores questionam as suas intenções.”

ANÚNCIO

Personagens novos e antigos retornam para mais mistério

O trailer também confirma o retorno de Lee Byung-hun como o enigmático Front Man, cujas verdadeiras motivações permanecem um mistério, e Hwang Jun-ho interpretado por Wi Ha-jun, o detetive que continua sua própria investigação no mundo sombrio dos jogos. .

Além dos rostos familiares a segunda temporada contará com vários novos atores no elenco incluindo Yim Si-wan Kang Ha-neul Park Gyu-young Lee Jin-uk Park Sung-hoon Yang Dong-geun Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Além dos rostos familiares a segunda temporada contará com vários novos atores no elenco incluindo Yim Si-wan Kang Ha-neul Park Gyu-young Lee Jin-uk Park Sung-hoon Yang Dong-geun Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an. Gong Yoo, que interpreta o Recrutador, também está de volta para atrair mais pessoas para esta competição mortal.

A visão de Hwang Dong-hyuk para a série continua

Hwang Dong-hyuk, o criador de The Squid Game, retorna como escritor e diretor de todos os oito episódios desta nova temporada. Kim Ji-yeon ingressou como produtora executiva. Além disso, já foi confirmado que Hwang e a equipe de produção estão trabalhando em uma terceira temporada, que chegará em 2025 e será a conclusão da história de Gi-hun. Pelo menos sabemos que ele sobreviverá nesta segunda temporada!