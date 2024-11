É oficial! Netflix confirma que a quinta temporada de ‘Outer Banks’ será a última da série

Nesta segunda-feira, dia 04 de novembro, a Netflix divulgou uma triste notícia para os fãs da série de drama ‘Outer Banks’. De acordo com a plataforma, a quinta temporada da produção estadunidense será a última.

“Sete anos atrás, no verão de 2017, nos deparamos com uma foto de adolescentes em uma praia ao entardecer, durante um apagão. Essa foto inspirou uma ideia de uma história sobre quatro melhores amigos que só querem se divertir, sempre. Desde o início nós imaginamos um mistério que nos levaria a uma jornada de cinco temporadas de aventura, caça a tesouros e amizade”, diz o comunicado oficial assinado pelos criadores da série Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke.

“Na época, há sete anos, parecia impossível a ideia de que conseguiríamos contar toda essa história de cinco temporadas; mas aqui estamos, no fim da 4ª temporada, ainda trabalhando duro”.

“A 4ª temporada foi a mais comprida e difícil – porém mais gratificante – de produzir. A temporada termina com um longa-metragem, que achamos que é o nosso melhor e mais poderoso episódio. Esperamos que você sinta o mesmo”.

“Agora, com um pouco de tristeza, mas também animação, estamos colocando a 4ª temporada para trás e iniciando a 5ª temporada, com a esperança de trazer nossos amados Pogues de volta para casa como imaginamos e planejamos anos atrás. A 5ª temporada será nossa última e achamos que será a melhor até então. Esperamos que você se junte a nós para mais uma remada até a arrebentação”, finalizou.

Confira:

‘Outer Banks’ foi lançada na Netflix em 2020 e acompanha a vida de John B (Chase Stokes) e sua turma, composta por Sarah (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Davis) e Cleo (Carlacia Grant), em uma ilha com moradores pobres e ricos, os Pogues e os Kooks.

Repleta de aventura, mistério, confusão e romance, a série teve a primeira parte de sua 4ª temporada lançada no dia 10 de outubro de 2024, com cinco episódios que retomam a trama 18 meses após os eventos da 3ª temporada. O restante dos episódios serão adicionados ao catálogo da plataforma no próximo dia 7 de novembro.

Confira o trailer: