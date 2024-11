A viciante e sensual série juvenil escondida na Netflix e aclamada em todo o mundo

No vasto catálogo que a Netflix oferece, de vez em quando surge uma nova joia escondida que consegue captar a atenção do público global. É o caso de ‘Derry Girls’, uma série que, embora lançada há anos, concretamente em 2018, continua a ganhar fãs graças à sua mistura única de humor, história e humanidade, segundo publicou o Diariouno.

‘Derry Girls’: uma comédia criada e escrita por Lisa McGee

‘Derry Girls’: é uma série muito picante que está varrendo as tendências mais vistas da gigante do streaming e tem capítulos que duram apenas 25 minutos. É uma produção irlandesa que conseguiu superar todas as ofertas da Netflix com uma história repleta de diversas cenas para adultos.

As opções mais sensuais da plataforma Netflix somam cada vez mais visualizações, e esta série é uma das ofertas mais escolhidas atualmente, com uma história juvenil imperdível.

Sobre o que é ‘Derry Girls’?

“Em meio ao conflito político na Irlanda do Norte na década de noventa, cinco estudantes animados enfrentam a pior catástrofe universal: a adolescência”, diz a sinopse oficial da Netflix.

A série foi dirigida por Michael Lennox e estrelada por Louisa Harland, Saoirse-Monica Jackson e Nicole Coughlan e embora tenha apenas três temporadas, possui capítulos muito fáceis de assistir, por isso se tornou uma atração inegável para milhões de assinantes. para o gigante vermelho do streaming.

‘Derry Girls’ não foi aclamado apenas por sua narrativa e performances, mas também por sua capacidade de abordar temas delicados com empatia e acuidade. Através do riso e do drama, esta série convida os assinantes a refletir sobre questões de identidade, conflito e crescimento pessoal.

A série irlandesa se tornou uma grande surpresa para os assinantes da Netflix, que a recomendaram como uma das principais opções do gigantesco catálogo.