Tudo o que foi revelado no trailer geral do Marvel Studios para 2025: quem é o Homem Maravilha?

D23: Dois personagens da Marvel ganham novos looks para a Disney +

Este último trecho de 2024 veio com o ressurgimento dos Marvel Studios. O estrondoso sucesso de Deadpool & Wolverine nas bilheterias mundiais deu um impulso à casa das ideias para retornar aos velhos níveis de hype, em que os fãs aguardavam ansiosamente cada prévia das séries e filmes em que atuavam.

Recentemente recebemos anúncios relacionados ao Homem-Aranha 4, graças ao fato do próprio Tom Hollad ter revelado que leu o roteiro com Zendaya e que ambos foram convocados para começar a filmar o filme na próxima primavera (entre março e junho).

A isso temos que acrescentar que as datas de lançamento de Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars já foram anunciadas; Este último terá Thanos de Josh Brolin, conforme revelado pela mídia americana.

A todo este hype cinematográfico temos de acrescentar que a Marvel Studios continua a apostar no seu formato televisivo. Esta semana lançaram o catálogo de séries que estrearão até 2025 no Disney Plus. Destacou-se a presença de um personagem popular nos quadrinhos, mas que não havia participado das séries e filmes: o Homem Maravilha.

O trailer geral do Marvel Studios traz imagens, títulos e datas das seguintes produções:

What If? S3 - 22 de Dezembro 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Janeiro 2025

Daredevil Born Again - 4 Março 2025

Ironheart - Junho 2025

Eyes of Wakanda - 6 de agosto 2025

Marvel Zombies - Outubre 2025

Wonder Man - Dezembro 2025

Quem é o Homem Maravilha?

O Homem Maravilha tem um passado longo e histórico nos quadrinhos da Marvel. Ele fez sua estreia em Vingadores #9, publicado em 1964 e foi criação de Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby. Seu nome verdadeiro é Simon Williams e ele se destaca por possuir força, resistência e durabilidade sobre-humanas comparáveis às de heróis como Thor e o Hulk.

Ele começou como um vilão, pois obteve seus poderes graças ao Barão Zemo, que lhe deu suas habilidades como parte de um plano para destruir os Vingadores.

O papel será interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, que conhecemos por ser o Arraia Negra em Aquaman.